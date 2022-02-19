https://ria.ru/20220219/razrushenie-1773801184.html

Источник: в Ростовской области, на границе с Украиной, разрушен дом

Источник: в Ростовской области, на границе с Украиной, разрушен дом - РИА Новости, 19.02.2022

Источник: в Ростовской области, на границе с Украиной, разрушен дом

Следователи выехали в приграничный с Украиной хутор Патроновка Тарасовского района Ростовской области, где за ночь разрушился нежилой дом, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T17:33

2022-02-19T17:33

2022-02-19T18:48

происшествия

ростовская область

тарасовский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи выехали в приграничный с Украиной хутор Патроновка Тарасовского района Ростовской области, где за ночь разрушился нежилой дом, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее источник сообщал, что в 4.00 мск субботы в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской Тарасовского района произошел взрыв. Пострадавших и разрушений нет. Еще один снаряд "Град" 120 мм был обнаружен неподалеку."Поступили сообщения от жителей хутора Патроновка о том, что нежилой дом, где находилась летняя кухня, сегодня оказался разрушен. На место выехали следователи, которые установят причины", - сказал собеседник агентства.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/video-1773799949.html

ростовская область

тарасовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ростовская область, тарасовский район