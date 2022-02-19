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Источник: в Ростовской области, на границе с Украиной, разрушен дом
Источник: в Ростовской области, на границе с Украиной, разрушен дом - РИА Новости, 19.02.2022
Источник: в Ростовской области, на границе с Украиной, разрушен дом
Следователи выехали в приграничный с Украиной хутор Патроновка Тарасовского района Ростовской области, где за ночь разрушился нежилой дом, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T17:33
2022-02-19T18:48
происшествия
ростовская область
тарасовский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи выехали в приграничный с Украиной хутор Патроновка Тарасовского района Ростовской области, где за ночь разрушился нежилой дом, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее источник сообщал, что в 4.00 мск субботы в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской Тарасовского района произошел взрыв. Пострадавших и разрушений нет. Еще один снаряд "Град" 120 мм был обнаружен неподалеку."Поступили сообщения от жителей хутора Патроновка о том, что нежилой дом, где находилась летняя кухня, сегодня оказался разрушен. На место выехали следователи, которые установят причины", - сказал собеседник агентства.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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происшествия, ростовская область, тарасовский район
17:33 19.02.2022 (обновлено: 18:48 19.02.2022)
 
Источник: в Ростовской области, на границе с Украиной, разрушен дом

Источник: на границе с Украиной, где были сообщения об обстрелах, разрушен дом

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииСотрудники правоохранительных органов России на месте падения снаряда недалеко от границы с Украиной в Ростовской области
Сотрудники правоохранительных органов России на месте падения снаряда недалеко от границы с Украиной в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи выехали в приграничный с Украиной хутор Патроновка Тарасовского района Ростовской области, где за ночь разрушился нежилой дом, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее источник сообщал, что в 4.00 мск субботы в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской Тарасовского района произошел взрыв. Пострадавших и разрушений нет. Еще один снаряд "Град" 120 мм был обнаружен неподалеку.
"Поступили сообщения от жителей хутора Патроновка о том, что нежилой дом, где находилась летняя кухня, сегодня оказался разрушен. На место выехали следователи, которые установят причины", - сказал собеседник агентства.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Сотрудники правоохранительных органов России на месте падения снаряда недалеко от границы с Украиной в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 17:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Появилось первое видео с места взрыва снаряда в Ростовской области
Опубликовано: Дарья Буймова
 
ПроисшествияРостовская областьТарасовский район
 
 
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