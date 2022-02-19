https://ria.ru/20220219/rassledovanie-1773836895.html

В Ростов-на-Дону направили специалистов для расследования преступлений ВСУ

В Ростов-на-Дону направили специалистов для расследования преступлений ВСУ - РИА Новости, 19.02.2022

В Ростов-на-Дону направили специалистов для расследования преступлений ВСУ

По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина в Ростов-на-Дону направлены сотрудники Главного следственного управления и криминалисты центрального аппарата,... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T22:23

2022-02-19T22:23

2022-02-19T23:00

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

в мире

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина в Ростов-на-Дону направлены сотрудники Главного следственного управления и криминалисты центрального аппарата, которые займутся оперативной организацией и координацией штаба СК РФ в регионе, сообщается на сайте Следственного комитета.Отмечается, что основная задача штаба - фиксация доказательств о преступлениях ВСУ на территории Донбасса и своевременное информирование главы ведомства о ситуации.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, в мире, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин