https://ria.ru/20220219/rassledovanie-1773836895.html
В Ростов-на-Дону направили специалистов для расследования преступлений ВСУ
В Ростов-на-Дону направили специалистов для расследования преступлений ВСУ - РИА Новости, 19.02.2022
В Ростов-на-Дону направили специалистов для расследования преступлений ВСУ
По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина в Ростов-на-Дону направлены сотрудники Главного следственного управления и криминалисты центрального аппарата,... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T22:23
2022-02-19T22:23
2022-02-19T23:00
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
в мире
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773821549_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f99efe72e51cafab7a8b1a935126c4b7.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина в Ростов-на-Дону направлены сотрудники Главного следственного управления и криминалисты центрального аппарата, которые займутся оперативной организацией и координацией штаба СК РФ в регионе, сообщается на сайте Следственного комитета.Отмечается, что основная задача штаба - фиксация доказательств о преступлениях ВСУ на территории Донбасса и своевременное информирование главы ведомства о ситуации.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773821549_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_13e87b7726c336759e111e67a7905e93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, в мире, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
22:23 19.02.2022 (обновлено: 23:00 19.02.2022)
В Ростов-на-Дону направили специалистов для расследования преступлений ВСУ
СК направил в Ростов-на-Дону специалистов для расследования преступлений ВСУ в Донбассе