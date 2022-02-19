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Северный и Черноморский флоты провели пуски ракет "Калибр" и "Циркон"
Северный и Черноморский флоты провели пуски ракет "Калибр" и "Циркон" - РИА Новости, 19.02.2022
Северный и Черноморский флоты провели пуски ракет "Калибр" и "Циркон"
Кораблями и подлодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T14:28
2022-02-19T14:55
безопасность
циркон
калибр
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Кораблями и подлодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщает пресс-служба Кремля."Кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон" по морским и наземным мишеням", - говорится в сообщении.
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Дарья Буймова
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Учебный пуск крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Кораблями и подлодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщает пресс-служба Кремля.
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безопасность, циркон, калибр
14:28 19.02.2022 (обновлено: 14:55 19.02.2022)
 
Северный и Черноморский флоты провели пуски ракет "Калибр" и "Циркон"

Корабли Северного и Черноморского флотов провели пуски ракет "Калибр" и "Циркон"

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Кораблями и подлодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщает пресс-служба Кремля.
"Кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон" по морским и наземным мишеням", - говорится в сообщении.
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
БезопасностьЦирконКалибр
 
 
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