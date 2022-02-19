https://ria.ru/20220219/rakety-1773772880.html

Северный и Черноморский флоты провели пуски ракет "Калибр" и "Циркон"

Северный и Черноморский флоты провели пуски ракет "Калибр" и "Циркон" - РИА Новости, 19.02.2022

Северный и Черноморский флоты провели пуски ракет "Калибр" и "Циркон"

Кораблями и подлодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T14:28

2022-02-19T14:28

2022-02-19T14:55

безопасность

циркон

калибр

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Кораблями и подлодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщает пресс-служба Кремля."Кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон" по морским и наземным мишеням", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220219/ucheniya-1773772511.html

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Учебный пуск крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон" Кораблями и подлодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщает пресс-служба Кремля. 2022-02-19T14:28 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, циркон, калибр