https://ria.ru/20220219/rak-1773842842.html

Этот симптом рака на ранней стадии можно заметить по утрам

Врач назвал симптом ранней стадии рака, заметный при пробуждении - РИА Новости, 19.02.2022

Этот симптом рака на ранней стадии можно заметить по утрам

Одним из ранних признаков рака может быть пробуждение с не проходящей болью в горле. Об этом рассказал врач Аббас Канани в комментарии британской газете Daily... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T23:47

2022-02-19T23:47

2022-02-19T23:47

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Одним из ранних признаков рака может быть пробуждение с не проходящей болью в горле. Об этом рассказал врач Аббас Канани в комментарии британской газете Daily Express."Проснуться с сильной болью в горле, которая продолжается уже более двух недель без признаков улучшения, это может быть симптомом", — предупредил эксперт.По словам медика, к другим ранним признакам рака можно отнести кашель по утрам и сильную усталость, которая не отпускает больного с самого утра и до позднего вечера."Ничего страшного, если вы себя чувствуете немного уставшим по утрам, но если для вас это непривычно, то вам следует пройти обследование", — уточнил специалист.В материале отмечается, что раковое заболевание часто остается не диагностированным из-за слишком незаметных симптомов. Пациенты обращают внимание, только когда болезнь начинает прогрессировать.

https://ria.ru/20220215/rak-1773002706.html

https://ria.ru/20220213/rak-1772593466.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, здоровье - общество, великобритания