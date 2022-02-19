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Этот симптом рака на ранней стадии можно заметить по утрам
Врач назвал симптом ранней стадии рака, заметный при пробуждении - РИА Новости, 19.02.2022
Этот симптом рака на ранней стадии можно заметить по утрам
Одним из ранних признаков рака может быть пробуждение с не проходящей болью в горле. Об этом рассказал врач Аббас Канани в комментарии британской газете Daily... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T23:47
2022-02-19T23:47
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Одним из ранних признаков рака может быть пробуждение с не проходящей болью в горле. Об этом рассказал врач Аббас Канани в комментарии британской газете Daily Express."Проснуться с сильной болью в горле, которая продолжается уже более двух недель без признаков улучшения, это может быть симптомом", — предупредил эксперт.По словам медика, к другим ранним признакам рака можно отнести кашель по утрам и сильную усталость, которая не отпускает больного с самого утра и до позднего вечера."Ничего страшного, если вы себя чувствуете немного уставшим по утрам, но если для вас это непривычно, то вам следует пройти обследование", — уточнил специалист.В материале отмечается, что раковое заболевание часто остается не диагностированным из-за слишком незаметных симптомов. Пациенты обращают внимание, только когда болезнь начинает прогрессировать.
https://ria.ru/20220215/rak-1773002706.html
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Кирилл Иванников
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в мире, здоровье - общество, великобритания
23:47 19.02.2022
 
Врач назвал симптом ранней стадии рака, заметный при пробуждении

Daily Express: постоянные пробуждения с болью в горле могут указывать на рак

© Fotolia / Ana Blazic Pavlovic Тяжелое пробуждение
Тяжелое пробуждение - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© Fotolia / Ana Blazic Pavlovic
Тяжелое пробуждение
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Одним из ранних признаков рака может быть пробуждение с не проходящей болью в горле. Об этом рассказал врач Аббас Канани в комментарии британской газете Daily Express.
"Проснуться с сильной болью в горле, которая продолжается уже более двух недель без признаков улучшения, это может быть симптомом", — предупредил эксперт.
Ухо
15 февраля, 20:50
Врач назвал "ушной" симптом рака
По словам медика, к другим ранним признакам рака можно отнести кашель по утрам и сильную усталость, которая не отпускает больного с самого утра и до позднего вечера.
"Ничего страшного, если вы себя чувствуете немного уставшим по утрам, но если для вас это непривычно, то вам следует пройти обследование", — уточнил специалист.
В материале отмечается, что раковое заболевание часто остается не диагностированным из-за слишком незаметных симптомов. Пациенты обращают внимание, только когда болезнь начинает прогрессировать.
Онкология - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
13 февраля, 17:44
Врач назвал девять основных симптомов рака
Опубликовано: Кирилл Иванников
 
В миреЗдоровье - ОбществоВеликобритания
 
 
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