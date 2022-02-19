https://ria.ru/20220219/rak-1773842842.html
Этот симптом рака на ранней стадии можно заметить по утрам
Врач назвал симптом ранней стадии рака, заметный при пробуждении - РИА Новости, 19.02.2022
Этот симптом рака на ранней стадии можно заметить по утрам
Одним из ранних признаков рака может быть пробуждение с не проходящей болью в горле. Об этом рассказал врач Аббас Канани в комментарии британской газете Daily... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T23:47
2022-02-19T23:47
2022-02-19T23:47
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Одним из ранних признаков рака может быть пробуждение с не проходящей болью в горле. Об этом рассказал врач Аббас Канани в комментарии британской газете Daily Express."Проснуться с сильной болью в горле, которая продолжается уже более двух недель без признаков улучшения, это может быть симптомом", — предупредил эксперт.По словам медика, к другим ранним признакам рака можно отнести кашель по утрам и сильную усталость, которая не отпускает больного с самого утра и до позднего вечера."Ничего страшного, если вы себя чувствуете немного уставшим по утрам, но если для вас это непривычно, то вам следует пройти обследование", — уточнил специалист.В материале отмечается, что раковое заболевание часто остается не диагностированным из-за слишком незаметных симптомов. Пациенты обращают внимание, только когда болезнь начинает прогрессировать.
https://ria.ru/20220215/rak-1773002706.html
https://ria.ru/20220213/rak-1772593466.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, великобритания
Врач назвал симптом ранней стадии рака, заметный при пробуждении
Daily Express: постоянные пробуждения с болью в горле могут указывать на рак
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости.
Одним из ранних признаков рака может быть пробуждение с не проходящей болью в горле. Об этом рассказал врач Аббас Канани в комментарии британской газете Daily Express
.
"Проснуться с сильной болью в горле, которая продолжается уже более двух недель без признаков улучшения, это может быть симптомом", — предупредил эксперт.
По словам медика, к другим ранним признакам рака можно отнести кашель по утрам и сильную усталость, которая не отпускает больного с самого утра и до позднего вечера.
"Ничего страшного, если вы себя чувствуете немного уставшим по утрам, но если для вас это непривычно, то вам следует пройти обследование", — уточнил специалист.
В материале отмечается, что раковое заболевание часто остается не диагностированным из-за слишком незаметных симптомов. Пациенты обращают внимание, только когда болезнь начинает прогрессировать.