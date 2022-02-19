https://ria.ru/20220219/pvr-1773713428.html

В ПВР в Ростовской области находятся около 400 жителей Донбасса

В ПВР в Ростовской области находятся около 400 жителей Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022

В ПВР в Ростовской области находятся около 400 жителей Донбасса

Около 400 жителей Донбасса находятся в пунктах временного размещения в Ростовской области, сообщил первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов на... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T03:44

2022-02-19T03:44

2022-02-19T03:44

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

эвакуация жителей днр и лнр в россию

в мире

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Около 400 жителей Донбасса находятся в пунктах временного размещения в Ростовской области, сообщил первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов на совещании с врио главы МЧС России Александром Чуприяном.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.На территории Ростовской области введен режим повышенной готовности и создан оперативный штаб. Власти заявили о развертывании в ближайшее время 10 тысяч мест размещения, в том числе на базе оздоровительных лагерей, санаториев, баз отдыха.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/vozgoranie-1773713094.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, россия