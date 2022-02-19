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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/pvr-1773713428.html
В ПВР в Ростовской области находятся около 400 жителей Донбасса
В ПВР в Ростовской области находятся около 400 жителей Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022
В ПВР в Ростовской области находятся около 400 жителей Донбасса
Около 400 жителей Донбасса находятся в пунктах временного размещения в Ростовской области, сообщил первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов на... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T03:44
2022-02-19T03:44
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
эвакуация жителей днр и лнр в россию
в мире
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Около 400 жителей Донбасса находятся в пунктах временного размещения в Ростовской области, сообщил первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов на совещании с врио главы МЧС России Александром Чуприяном.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.На территории Ростовской области введен режим повышенной готовности и создан оперативный штаб. Власти заявили о развертывании в ближайшее время 10 тысяч мест размещения, в том числе на базе оздоровительных лагерей, санаториев, баз отдыха.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, россия
03:44 19.02.2022
 
В ПВР в Ростовской области находятся около 400 жителей Донбасса

Замгубернатора Ростовской области Гуськов: в ПВР находятся 373 человека, из них 177 детей

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкЭвакуация граждан Донецкой Народной Республики
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Около 400 жителей Донбасса находятся в пунктах временного размещения в Ростовской области, сообщил первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов на совещании с врио главы МЧС России Александром Чуприяном.
"В ПВР находятся 373 человека, из них 177 детей", - сказал он, добавив, что область уже готова разместить 11 829 человек.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
На территории Ростовской области введен режим повышенной готовности и создан оперативный штаб. Власти заявили о развертывании в ближайшее время 10 тысяч мест размещения, в том числе на базе оздоровительных лагерей, санаториев, баз отдыха.
Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
Газопровод в районе поселка Малая Вергунка в черте Луганска загорелся в результате мощного взрыва - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
03:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Луганске ликвидировали возгорания после взрывов на газопроводах
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюВ миреРоссия
 
 
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Пулеметная лентаОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортаж00:58
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