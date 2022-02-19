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Путин выразил соболезнования королю Испании после крушения судна
Путин выразил соболезнования королю Испании после крушения судна - РИА Новости, 19.02.2022
Путин выразил соболезнования королю Испании после крушения судна
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Испании Фелипе VI в связи с гибелью экипажа испанского рыболовецкого судна, затонувшего у берегов... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T15:41
2022-02-19T15:44
в мире
россия
испания
владимир путин
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Испании Фелипе VI в связи с гибелью экипажа испанского рыболовецкого судна, затонувшего у берегов Канады."Ваше Величество, примите соболезнования в связи с гибелью экипажа испанского рыболовецкого судна, затонувшего у берегов Канады", - говорится в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.Глава РФ также попросил передать "слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших"."Пусть мужество и стойкость не оставят их в этот тяжелый час", - заключил президент.
https://ria.ru/20220218/krushenie-1773489783.html
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Мадина Моргоева
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в мире, россия, испания, владимир путин
15:41 19.02.2022 (обновлено: 15:44 19.02.2022)
 
Путин выразил соболезнования королю Испании после крушения судна

Путин выразил соболезнования королю Испании после гибели экипажа испанского судна

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Испании Фелипе VI в связи с гибелью экипажа испанского рыболовецкого судна, затонувшего у берегов Канады.
"Ваше Величество, примите соболезнования в связи с гибелью экипажа испанского рыболовецкого судна, затонувшего у берегов Канады", - говорится в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.
Глава РФ также попросил передать "слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших".
"Пусть мужество и стойкость не оставят их в этот тяжелый час", - заключил президент.
Бухта Флатрок на острове Ньюфаундленд - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 09:57
Полиция Канады не будет расследовать крушение судна у берегов Ньюфаундленда
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
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