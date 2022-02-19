https://ria.ru/20220219/putin-1773786111.html

Путин выразил соболезнования королю Испании после крушения судна

Путин выразил соболезнования королю Испании после крушения судна - РИА Новости, 19.02.2022

Путин выразил соболезнования королю Испании после крушения судна

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Испании Фелипе VI в связи с гибелью экипажа испанского рыболовецкого судна, затонувшего у берегов... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T15:41

2022-02-19T15:41

2022-02-19T15:44

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Испании Фелипе VI в связи с гибелью экипажа испанского рыболовецкого судна, затонувшего у берегов Канады."Ваше Величество, примите соболезнования в связи с гибелью экипажа испанского рыболовецкого судна, затонувшего у берегов Канады", - говорится в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.Глава РФ также попросил передать "слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших"."Пусть мужество и стойкость не оставят их в этот тяжелый час", - заключил президент.

https://ria.ru/20220218/krushenie-1773489783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, россия, испания, владимир путин