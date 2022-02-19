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В Ростовской области функционируют 15 КПП на границе с Донбассом
В Ростовской области функционируют 15 КПП на границе с Донбассом - РИА Новости, 19.02.2022
В Ростовской области функционируют 15 КПП на границе с Донбассом
В Ростовской области функционируют 15 пунктов пропуска на границе с Донбассом, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T05:22
2022-02-19T05:22
2022-02-19T05:31
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
эвакуация жителей днр и лнр в россию
общество
россия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В Ростовской области функционируют 15 пунктов пропуска на границе с Донбассом, сообщили РИА Новости в МЧС России.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Людей стали увозить автобусами."По состоянию на 19 февраля на территории Ростовской области функционирует шесть автомобильных, два железнодорожных и семь пешеходных пунктов пропуска", - говорится в сообщении.Добавляется, что врио главы МЧС России Александр Чуприян на оперативном совещании в Ростове-на-Дону потребовал организовать на всех пунктах пропуска круглосуточный контроль за загруженностью с учётом зимнего времени. При необходимости нуждающимся должна быть оказана помощь.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество, россия
05:22 19.02.2022 (обновлено: 05:31 19.02.2022)
В Ростовской области функционируют 15 КПП на границе с Донбассом
В Ростовской области функционируют 15 пунктов пропуска на границе с Донбассом