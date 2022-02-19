https://ria.ru/20220219/protesty-1773722172.html

В Оттаве при разгоне протеста задержали более ста человек

В Оттаве при разгоне протеста задержали более ста человек - РИА Новости, 19.02.2022

В Оттаве при разгоне протеста задержали более ста человек

Число задержанных в ходе разгона протестующих против ковидных ограничений в канадской столице Оттаве превысило 100, сообщила полиция города. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T08:29

2022-02-19T08:29

2022-02-19T08:29

в мире

оттава

канада

коронавирус covid-19

джастин трюдо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771417105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc7bf7ecfb4416cee47a15f1378fc28d.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Число задержанных в ходе разгона протестующих против ковидных ограничений в канадской столице Оттаве превысило 100, сообщила полиция города.Ранее сообщалось о задержании 70 человек.В заявлении полиции Оттавы отмечается, что задержано свыше 100 человек."Вы должны уйти. Вы должны прекратить дальнейшую незаконную деятельность и немедленно убрать свои автомобили или/и имущество с мест незаконного протеста. Любой человек, находящийся на месте незаконного протеста, может быть арестован", - говорится в обращении в Twitter полиции к протестующим.В пятницу утром полиция столицы Канады начала операцию по зачистке центрального района города от протестующих против ковидных ограничений. Днем ранее были арестованы двое организаторов протестов.Волна протестов по всей Канаде началась в середине января, когда тысячи дальнобойщиков и других демонстрантов собрались в Оттаве, чтобы выразить несогласие с требованием вакцинации водителей грузовиков, пересекающих американо-канадскую границу. С тех пор протест перерос в антиправительственную демонстрацию, в которой различные группы объединились против премьер-министра Джастина Трюдо. В понедельник правительство применило Закон о чрезвычайных ситуациях, который позволил ему предоставить канадским финансовым учреждениям разрешение на временное прекращение предоставления финансовых услуг в случаях, когда поставщик подозревает, что счет используется для финансирования протестов.

https://ria.ru/20220218/kanada-1773410483.html

оттава

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, оттава, канада, коронавирус covid-19, джастин трюдо