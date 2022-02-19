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В Оттаве при разгоне протеста задержали более ста человек
В Оттаве при разгоне протеста задержали более ста человек - РИА Новости, 19.02.2022
В Оттаве при разгоне протеста задержали более ста человек
Число задержанных в ходе разгона протестующих против ковидных ограничений в канадской столице Оттаве превысило 100, сообщила полиция города. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T08:29
2022-02-19T08:29
в мире
оттава
канада
коронавирус covid-19
джастин трюдо
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Число задержанных в ходе разгона протестующих против ковидных ограничений в канадской столице Оттаве превысило 100, сообщила полиция города.Ранее сообщалось о задержании 70 человек.В заявлении полиции Оттавы отмечается, что задержано свыше 100 человек."Вы должны уйти. Вы должны прекратить дальнейшую незаконную деятельность и немедленно убрать свои автомобили или/и имущество с мест незаконного протеста. Любой человек, находящийся на месте незаконного протеста, может быть арестован", - говорится в обращении в Twitter полиции к протестующим.В пятницу утром полиция столицы Канады начала операцию по зачистке центрального района города от протестующих против ковидных ограничений. Днем ранее были арестованы двое организаторов протестов.Волна протестов по всей Канаде началась в середине января, когда тысячи дальнобойщиков и других демонстрантов собрались в Оттаве, чтобы выразить несогласие с требованием вакцинации водителей грузовиков, пересекающих американо-канадскую границу. С тех пор протест перерос в антиправительственную демонстрацию, в которой различные группы объединились против премьер-министра Джастина Трюдо. В понедельник правительство применило Закон о чрезвычайных ситуациях, который позволил ему предоставить канадским финансовым учреждениям разрешение на временное прекращение предоставления финансовых услуг в случаях, когда поставщик подозревает, что счет используется для финансирования протестов.
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в мире, оттава, канада, коронавирус covid-19, джастин трюдо
08:29 19.02.2022
 
В Оттаве при разгоне протеста задержали более ста человек

Число задержанных при разгоне протеста в канадской столице Оттаве превысило сто человек

© REUTERS / Lars HagbergСотрудники полиции во время акции протеста против коронавирусных ограничений в Оттаве, Канада
Сотрудники полиции во время акции протеста против коронавирусных ограничений в Оттаве, Канада - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Lars Hagberg
Сотрудники полиции во время акции протеста против коронавирусных ограничений в Оттаве, Канада
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Число задержанных в ходе разгона протестующих против ковидных ограничений в канадской столице Оттаве превысило 100, сообщила полиция города.
Ранее сообщалось о задержании 70 человек.
В заявлении полиции Оттавы отмечается, что задержано свыше 100 человек.
"Вы должны уйти. Вы должны прекратить дальнейшую незаконную деятельность и немедленно убрать свои автомобили или/и имущество с мест незаконного протеста. Любой человек, находящийся на месте незаконного протеста, может быть арестован", - говорится в обращении в Twitter полиции к протестующим.
В пятницу утром полиция столицы Канады начала операцию по зачистке центрального района города от протестующих против ковидных ограничений. Днем ранее были арестованы двое организаторов протестов.
Волна протестов по всей Канаде началась в середине января, когда тысячи дальнобойщиков и других демонстрантов собрались в Оттаве, чтобы выразить несогласие с требованием вакцинации водителей грузовиков, пересекающих американо-канадскую границу. С тех пор протест перерос в антиправительственную демонстрацию, в которой различные группы объединились против премьер-министра Джастина Трюдо. В понедельник правительство применило Закон о чрезвычайных ситуациях, который позволил ему предоставить канадским финансовым учреждениям разрешение на временное прекращение предоставления финансовых услуг в случаях, когда поставщик подозревает, что счет используется для финансирования протестов.
Фуры участников движения Конвой свободы в Оттаве, Канада - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
В миреОттаваКанадаКоронавирус COVID-19Джастин Трюдо
 
 
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