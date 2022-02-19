https://ria.ru/20220219/premiya-1773770896.html

В СПЧ раскритиковали присуждение главе НАТО премии Мюнхенской конференции

В СПЧ раскритиковали присуждение главе НАТО премии Мюнхенской конференции - РИА Новости, 19.02.2022

В СПЧ раскритиковали присуждение главе НАТО премии Мюнхенской конференции

Член Совета при президенте России по правам человека Александр Брод раскритиковал присуждение генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу премии Эвальда фон... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T14:17

2022-02-19T14:17

2022-02-19T17:30

в мире

генри киссинджер

йоахим гаук

джон маккейн (политик)

европа

сша

мюнхен

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767536903_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_8776abdcce2600eb6238ac23567e7eb2.jpg

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Член Совета при президенте России по правам человека Александр Брод раскритиковал присуждение генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу премии Эвальда фон Кляйста Мюнхенской конференции по безопасности. О том, что Столтенберг стал лауреатом премии за 2022 года, заявил глава форума, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер. Он назвал генсека НАТО человеком, который стал "столпом стабильности в трансатлантическом сообществе и для трансатлантических отношений" в очень беспокойные времена."Некоторые международные премии политически ангажированы и в подтексте имеют антироссийскую направленность. НАТО за последние годы то и дело нарушает многие соглашения с Россией о сотрудничестве и безопасности, наращивает свое присутствие у границ нашей страны. При этом господин Солтенберг не раз в своих выступлениях называл Россию угрозой безопасности и стабильности, говорил о необходимости усиления военной мощи НАТО, включая ядерное оружие. Мы знаем об участии НАТО во вторжении в ряд стран, где произошла смена режимов. Ну просто "голубь мира" — этот генсек! Неудивительно, что его действия поощряет та политическая элита, которая заинтересована в ослаблении и подчинении России", — считает Брод.Конференция по безопасности в Мюнхене вручает премию Эвальда фон Кляйста с 2009 года. Ее присуждают участникам, внесшим значительный вклад в дело мира и урегулирование конфликтов.Первым лауреатом стал бывший советник президента США по национальной безопасности, экс-госсекретарь Генри Киссинджер. В разные годы премии удостаивались испанский бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана (2010), американский сенатор Джозеф Либерман (2012), экс-советник президента США по национальной безопасности Брент Скоукрофт (2013), бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен и пятый федеральный канцлер Германии Гельмут Шмидт (2014), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (2015), исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН по изменению климата Кристиана Фигерес и министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус (2016), президент Германии Йоахим Гаук (2017), американский сенатор Джон Маккейн (2018).В 2019 году премией наградили премьер-министров Греции и Северной Македонии Алексиса Ципраса и Зорана Заева — за вклад в сохранение мира и за успешное разрешение многолетнего конфликта вокруг названия "Македония". В 2020-м лауреатом стала Организация Объединенных Наций.

https://ria.ru/20220217/nato-1773377430.html

https://ria.ru/20220219/ukraina-1773754578.html

европа

сша

мюнхен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, генри киссинджер, йоахим гаук, джон маккейн (политик), европа, сша, мюнхен, оон, нато