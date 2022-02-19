Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220219/premiya-1773770896.html
В СПЧ раскритиковали присуждение главе НАТО премии Мюнхенской конференции
В СПЧ раскритиковали присуждение главе НАТО премии Мюнхенской конференции - РИА Новости, 19.02.2022
В СПЧ раскритиковали присуждение главе НАТО премии Мюнхенской конференции
Член Совета при президенте России по правам человека Александр Брод раскритиковал присуждение генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу премии Эвальда фон... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T14:17
2022-02-19T17:30
в мире
генри киссинджер
йоахим гаук
джон маккейн (политик)
европа
сша
мюнхен
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767536903_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_8776abdcce2600eb6238ac23567e7eb2.jpg
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Член Совета при президенте России по правам человека Александр Брод раскритиковал присуждение генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу премии Эвальда фон Кляйста Мюнхенской конференции по безопасности. О том, что Столтенберг стал лауреатом премии за 2022 года, заявил глава форума, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер. Он назвал генсека НАТО человеком, который стал "столпом стабильности в трансатлантическом сообществе и для трансатлантических отношений" в очень беспокойные времена."Некоторые международные премии политически ангажированы и в подтексте имеют антироссийскую направленность. НАТО за последние годы то и дело нарушает многие соглашения с Россией о сотрудничестве и безопасности, наращивает свое присутствие у границ нашей страны. При этом господин Солтенберг не раз в своих выступлениях называл Россию угрозой безопасности и стабильности, говорил о необходимости усиления военной мощи НАТО, включая ядерное оружие. Мы знаем об участии НАТО во вторжении в ряд стран, где произошла смена режимов. Ну просто "голубь мира" — этот генсек! Неудивительно, что его действия поощряет та политическая элита, которая заинтересована в ослаблении и подчинении России", — считает Брод.Конференция по безопасности в Мюнхене вручает премию Эвальда фон Кляйста с 2009 года. Ее присуждают участникам, внесшим значительный вклад в дело мира и урегулирование конфликтов.Первым лауреатом стал бывший советник президента США по национальной безопасности, экс-госсекретарь Генри Киссинджер. В разные годы премии удостаивались испанский бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана (2010), американский сенатор Джозеф Либерман (2012), экс-советник президента США по национальной безопасности Брент Скоукрофт (2013), бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен и пятый федеральный канцлер Германии Гельмут Шмидт (2014), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (2015), исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН по изменению климата Кристиана Фигерес и министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус (2016), президент Германии Йоахим Гаук (2017), американский сенатор Джон Маккейн (2018).В 2019 году премией наградили премьер-министров Греции и Северной Македонии Алексиса Ципраса и Зорана Заева — за вклад в сохранение мира и за успешное разрешение многолетнего конфликта вокруг названия "Македония". В 2020-м лауреатом стала Организация Объединенных Наций.
https://ria.ru/20220217/nato-1773377430.html
https://ria.ru/20220219/ukraina-1773754578.html
европа
сша
мюнхен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767536903_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_f9b34710d46355957a4fc01fce6f249e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, генри киссинджер, йоахим гаук, джон маккейн (политик), европа, сша, мюнхен, оон, нато
14:17 19.02.2022 (обновлено: 17:30 19.02.2022)
 
В СПЧ раскритиковали присуждение главе НАТО премии Мюнхенской конференции

Член СПЧ Брод раскритиковал присуждение генсеку НАТО премии Мюнхенской конференции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Член Совета при президенте России по правам человека Александр Брод раскритиковал присуждение генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу премии Эвальда фон Кляйста Мюнхенской конференции по безопасности.
О том, что Столтенберг стал лауреатом премии за 2022 года, заявил глава форума, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер. Он назвал генсека НАТО человеком, который стал "столпом стабильности в трансатлантическом сообществе и для трансатлантических отношений" в очень беспокойные времена.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 17:00
Генсек НАТО назвал угрозу применения силы современным трендом
"Некоторые международные премии политически ангажированы и в подтексте имеют антироссийскую направленность. НАТО за последние годы то и дело нарушает многие соглашения с Россией о сотрудничестве и безопасности, наращивает свое присутствие у границ нашей страны. При этом господин Солтенберг не раз в своих выступлениях называл Россию угрозой безопасности и стабильности, говорил о необходимости усиления военной мощи НАТО, включая ядерное оружие. Мы знаем об участии НАТО во вторжении в ряд стран, где произошла смена режимов. Ну просто "голубь мира" — этот генсек! Неудивительно, что его действия поощряет та политическая элита, которая заинтересована в ослаблении и подчинении России", — считает Брод.
Конференция по безопасности в Мюнхене вручает премию Эвальда фон Кляйста с 2009 года. Ее присуждают участникам, внесшим значительный вклад в дело мира и урегулирование конфликтов.
Первым лауреатом стал бывший советник президента США по национальной безопасности, экс-госсекретарь Генри Киссинджер. В разные годы премии удостаивались испанский бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана (2010), американский сенатор Джозеф Либерман (2012), экс-советник президента США по национальной безопасности Брент Скоукрофт (2013), бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен и пятый федеральный канцлер Германии Гельмут Шмидт (2014), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (2015), исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН по изменению климата Кристиана Фигерес и министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус (2016), президент Германии Йоахим Гаук (2017), американский сенатор Джон Маккейн (2018).
В 2019 году премией наградили премьер-министров Греции и Северной Македонии Алексиса Ципраса и Зорана Заева — за вклад в сохранение мира и за успешное разрешение многолетнего конфликта вокруг названия "Македония". В 2020-м лауреатом стала Организация Объединенных Наций.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 12:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Столтенберг не увидел признаков деэскалации ситуации на Украине
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреГенри КиссинджерЙоахим ГаукДжон Маккейн (политик)ЕвропаСШАМюнхенООННАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала