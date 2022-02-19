14:17 19.02.2022 (обновлено: 17:30 19.02.2022)
В СПЧ раскритиковали присуждение главе НАТО премии Мюнхенской конференции
Член СПЧ Брод раскритиковал присуждение генсеку НАТО премии Мюнхенской конференции
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Член Совета при президенте России по правам человека Александр Брод раскритиковал присуждение генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу премии Эвальда фон Кляйста Мюнхенской конференции по безопасности.
О том, что Столтенберг стал лауреатом премии за 2022 года, заявил глава форума, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер. Он назвал генсека НАТО человеком, который стал "столпом стабильности в трансатлантическом сообществе и для трансатлантических отношений" в очень беспокойные времена.
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"Некоторые международные премии политически ангажированы и в подтексте имеют антироссийскую направленность. НАТО за последние годы то и дело нарушает многие соглашения с Россией о сотрудничестве и безопасности, наращивает свое присутствие у границ нашей страны. При этом господин Солтенберг не раз в своих выступлениях называл Россию угрозой безопасности и стабильности, говорил о необходимости усиления военной мощи НАТО, включая ядерное оружие. Мы знаем об участии НАТО во вторжении в ряд стран, где произошла смена режимов. Ну просто "голубь мира" — этот генсек! Неудивительно, что его действия поощряет та политическая элита, которая заинтересована в ослаблении и подчинении России", — считает Брод.
Конференция по безопасности в Мюнхене вручает премию Эвальда фон Кляйста с 2009 года. Ее присуждают участникам, внесшим значительный вклад в дело мира и урегулирование конфликтов.
Первым лауреатом стал бывший советник президента США по национальной безопасности, экс-госсекретарь Генри Киссинджер. В разные годы премии удостаивались испанский бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана (2010), американский сенатор Джозеф Либерман (2012), экс-советник президента США по национальной безопасности Брент Скоукрофт (2013), бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен и пятый федеральный канцлер Германии Гельмут Шмидт (2014), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (2015), исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН по изменению климата Кристиана Фигерес и министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус (2016), президент Германии Йоахим Гаук (2017), американский сенатор Джон Маккейн (2018).
В 2019 году премией наградили премьер-министров Греции и Северной Македонии Алексиса Ципраса и Зорана Заева — за вклад в сохранение мира и за успешное разрешение многолетнего конфликта вокруг названия "Македония". В 2020-м лауреатом стала Организация Объединенных Наций.
Опубликовано: Дарья Буймова