Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/postpredstvo-1773833252.html
Постпредство при ОБСЕ удивлено реакцией организации на ситуацию на Украине
Постпредство при ОБСЕ удивлено реакцией организации на ситуацию на Украине - РИА Новости, 19.02.2022
Постпредство при ОБСЕ удивлено реакцией организации на ситуацию на Украине
Постпредство России выразило удивление реакцией руководства ОБСЕ на происходящее на востоке Украины. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T21:50
2022-02-19T23:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
обсе
смм обсе
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767664854_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_0d497e026fcfe5df5c96560269a432d4.jpg
ВЕНА, 19 фев - РИА Новости. Постпредство России выразило удивление реакцией руководства ОБСЕ на происходящее на востоке Украины."Удивляет реакция на происходящее на востоке Украины со стороны действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау, его спецпредставителя по Украине Микко Киннунена и генсекретаря ОБСЕ Хельги Шмид. Все трое ретранслируют заявления военного командования о том, что "инфо о подготовке наступления ВСУ - дезинформация", - говорится в заявлении в Twitter постпредства."Все это вместо призывов к Киеву строго выполнять минские соглашения и меры по усилению РПО от 22 июля 2020 года. При этом все они молчали, когда СММ ОБСЕ в октябре прошлого года рассказывала о наступательных действиях ВСУ на юге Донецкой области. Разве это беспристрастность?" - отметили в российской делегации.В постпредстве также выразили сожаление, что Рау и Киннунен "в очередной раз не вняли серьезным предупреждениям России", которые прозвучали в ходе их поездки в Москву 15 февраля.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767664854_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_39e6e235913615eb2ecf8ded0038267d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, обсе, смм обсе, россия, украина
21:50 19.02.2022 (обновлено: 23:19 19.02.2022)
 
Постпредство при ОБСЕ удивлено реакцией организации на ситуацию на Украине

Постпредство России при ОБСЕ удивлено реакцией организации на ситуацию в Донбассе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСимволика заседания Постоянного совета ОБСЕ под председательством Польши в Вене
Символика заседания Постоянного совета ОБСЕ под председательством Польши в Вене - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Символика заседания Постоянного совета ОБСЕ под председательством Польши в Вене
Читать ria.ru в
ВЕНА, 19 фев - РИА Новости. Постпредство России выразило удивление реакцией руководства ОБСЕ на происходящее на востоке Украины.
"Удивляет реакция на происходящее на востоке Украины со стороны действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау, его спецпредставителя по Украине Микко Киннунена и генсекретаря ОБСЕ Хельги Шмид. Все трое ретранслируют заявления военного командования о том, что "инфо о подготовке наступления ВСУ - дезинформация", - говорится в заявлении в Twitter постпредства.
"Все это вместо призывов к Киеву строго выполнять минские соглашения и меры по усилению РПО от 22 июля 2020 года. При этом все они молчали, когда СММ ОБСЕ в октябре прошлого года рассказывала о наступательных действиях ВСУ на юге Донецкой области. Разве это беспристрастность?" - отметили в российской делегации.
В постпредстве также выразили сожаление, что Рау и Киннунен "в очередной раз не вняли серьезным предупреждениям России", которые прозвучали в ходе их поездки в Москву 15 февраля.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 08:00
США тащат Украину на войну
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреОБСЕСММ ОБСЕРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала