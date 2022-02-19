https://ria.ru/20220219/postpredstvo-1773833252.html

Постпредство при ОБСЕ удивлено реакцией организации на ситуацию на Украине

Постпредство при ОБСЕ удивлено реакцией организации на ситуацию на Украине - РИА Новости, 19.02.2022

Постпредство при ОБСЕ удивлено реакцией организации на ситуацию на Украине

Постпредство России выразило удивление реакцией руководства ОБСЕ на происходящее на востоке Украины. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T21:50

2022-02-19T21:50

2022-02-19T23:19

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ВЕНА, 19 фев - РИА Новости. Постпредство России выразило удивление реакцией руководства ОБСЕ на происходящее на востоке Украины."Удивляет реакция на происходящее на востоке Украины со стороны действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау, его спецпредставителя по Украине Микко Киннунена и генсекретаря ОБСЕ Хельги Шмид. Все трое ретранслируют заявления военного командования о том, что "инфо о подготовке наступления ВСУ - дезинформация", - говорится в заявлении в Twitter постпредства."Все это вместо призывов к Киеву строго выполнять минские соглашения и меры по усилению РПО от 22 июля 2020 года. При этом все они молчали, когда СММ ОБСЕ в октябре прошлого года рассказывала о наступательных действиях ВСУ на юге Донецкой области. Разве это беспристрастность?" - отметили в российской делегации.В постпредстве также выразили сожаление, что Рау и Киннунен "в очередной раз не вняли серьезным предупреждениям России", которые прозвучали в ходе их поездки в Москву 15 февраля.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, обсе, смм обсе, россия, украина