21:50 19.02.2022 (обновлено: 23:19 19.02.2022)
Постпредство при ОБСЕ удивлено реакцией организации на ситуацию на Украине
Постпредство России при ОБСЕ удивлено реакцией организации на ситуацию в Донбассе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСимволика заседания Постоянного совета ОБСЕ под председательством Польши в Вене
Символика заседания Постоянного совета ОБСЕ под председательством Польши в Вене
ВЕНА, 19 фев - РИА Новости. Постпредство России выразило удивление реакцией руководства ОБСЕ на происходящее на востоке Украины.
"Удивляет реакция на происходящее на востоке Украины со стороны действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау, его спецпредставителя по Украине Микко Киннунена и генсекретаря ОБСЕ Хельги Шмид. Все трое ретранслируют заявления военного командования о том, что "инфо о подготовке наступления ВСУ - дезинформация", - говорится в заявлении в Twitter постпредства.
"Все это вместо призывов к Киеву строго выполнять минские соглашения и меры по усилению РПО от 22 июля 2020 года. При этом все они молчали, когда СММ ОБСЕ в октябре прошлого года рассказывала о наступательных действиях ВСУ на юге Донецкой области. Разве это беспристрастность?" - отметили в российской делегации.
В постпредстве также выразили сожаление, что Рау и Киннунен "в очередной раз не вняли серьезным предупреждениям России", которые прозвучали в ходе их поездки в Москву 15 февраля.
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Опубликовано: Ольга Филиппова