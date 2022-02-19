https://ria.ru/20220219/pomosch-1773825360.html

"Единая Россия" окажет гуманитарную помощь эвакуированным из Донбасса

"Единая Россия" окажет гуманитарную помощь эвакуированным из Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022

"Единая Россия" окажет гуманитарную помощь эвакуированным из Донбасса

"Единая Россия" окажет гуманитарную помощь эвакуированным с Донбасса жителям, груз будет формироваться в регионах по пути следования в Ростовскую область,... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T20:31

2022-02-19T20:31

2022-02-19T20:31

обострение ситуации в днр и лнр

общество

брянская область

мгер

общероссийский народный фронт

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ситуация в днр и лнр

донбасс

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. "Единая Россия" окажет гуманитарную помощь эвакуированным с Донбасса жителям, груз будет формироваться в регионах по пути следования в Ростовскую область, сообщили в пресс-службе партии.В ЕР напомнили, что сводная группа из добровольцев МГЕР, "Молодежки ОНФ" и движения "Мы вместе", отправленная в Ростовскую область, уже приступила к работе."Вместе с главой региона и МЧС они определили необходимый объем помощи. Это и детское питание, канцтовары, гигиенические средства, сухпайки, вода, постельное белье, бытовая техника и многое другое. Гуманитарный груз будет формироваться в регионах по пути следования в Ростовскую область – в Московской, Тульской, Воронежской и Липецкой областях", -цитирует пресс-служба партии секретаря Генсовета партии Андрея Турчака.Он добавил, что помощь в формировании груза окажут реготделения партии в Белгородской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Брянской областях, Ставропольском крае и ряде других субъектов."Помимо этого, наш актив в регионах, депутаты всех уровней будут оказывать содействие оперштабам и пунктам временного размещения в регионах, где они развернуты. Наши добровольцы уже в круглосуточном режиме работают в Ростовской области. Оказывают юридическую помощь, медицинскую, занимаются логистикой в ПВРах – помогают там, где помощь реально необходима", - отметил Турчак.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, брянская область, мгер, общероссийский народный фронт, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ситуация в днр и лнр, донбасс, ставропольский край