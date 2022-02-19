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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/pomosch-1773825360.html
"Единая Россия" окажет гуманитарную помощь эвакуированным из Донбасса
"Единая Россия" окажет гуманитарную помощь эвакуированным из Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022
"Единая Россия" окажет гуманитарную помощь эвакуированным из Донбасса
"Единая Россия" окажет гуманитарную помощь эвакуированным с Донбасса жителям, груз будет формироваться в регионах по пути следования в Ростовскую область,... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T20:31
2022-02-19T20:31
обострение ситуации в днр и лнр
общество
брянская область
мгер
общероссийский народный фронт
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ситуация в днр и лнр
донбасс
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. "Единая Россия" окажет гуманитарную помощь эвакуированным с Донбасса жителям, груз будет формироваться в регионах по пути следования в Ростовскую область, сообщили в пресс-службе партии.В ЕР напомнили, что сводная группа из добровольцев МГЕР, "Молодежки ОНФ" и движения "Мы вместе", отправленная в Ростовскую область, уже приступила к работе."Вместе с главой региона и МЧС они определили необходимый объем помощи. Это и детское питание, канцтовары, гигиенические средства, сухпайки, вода, постельное белье, бытовая техника и многое другое. Гуманитарный груз будет формироваться в регионах по пути следования в Ростовскую область – в Московской, Тульской, Воронежской и Липецкой областях", -цитирует пресс-служба партии секретаря Генсовета партии Андрея Турчака.Он добавил, что помощь в формировании груза окажут реготделения партии в Белгородской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Брянской областях, Ставропольском крае и ряде других субъектов."Помимо этого, наш актив в регионах, депутаты всех уровней будут оказывать содействие оперштабам и пунктам временного размещения в регионах, где они развернуты. Наши добровольцы уже в круглосуточном режиме работают в Ростовской области. Оказывают юридическую помощь, медицинскую, занимаются логистикой в ПВРах – помогают там, где помощь реально необходима", - отметил Турчак.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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брянская область
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общество, брянская область, мгер, общероссийский народный фронт, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ситуация в днр и лнр, донбасс, ставропольский край
20:31 19.02.2022
 
"Единая Россия" окажет гуманитарную помощь эвакуированным из Донбасса

"Единая Россия" окажет гуманитарную помощь эвакуированным жителям Донбасса

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкЭвакуация беженцев с территории ДНР
Эвакуация беженцев с территории ДНР - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. "Единая Россия" окажет гуманитарную помощь эвакуированным с Донбасса жителям, груз будет формироваться в регионах по пути следования в Ростовскую область, сообщили в пресс-службе партии.
В ЕР напомнили, что сводная группа из добровольцев МГЕР, "Молодежки ОНФ" и движения "Мы вместе", отправленная в Ростовскую область, уже приступила к работе.
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"Вместе с главой региона и МЧС они определили необходимый объем помощи. Это и детское питание, канцтовары, гигиенические средства, сухпайки, вода, постельное белье, бытовая техника и многое другое. Гуманитарный груз будет формироваться в регионах по пути следования в Ростовскую область – в Московской, Тульской, Воронежской и Липецкой областях", -цитирует пресс-служба партии секретаря Генсовета партии Андрея Турчака.
Он добавил, что помощь в формировании груза окажут реготделения партии в Белгородской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Брянской областях, Ставропольском крае и ряде других субъектов.
"Помимо этого, наш актив в регионах, депутаты всех уровней будут оказывать содействие оперштабам и пунктам временного размещения в регионах, где они развернуты. Наши добровольцы уже в круглосуточном режиме работают в Ростовской области. Оказывают юридическую помощь, медицинскую, занимаются логистикой в ПВРах – помогают там, где помощь реально необходима", - отметил Турчак.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоБрянская областьМГЕРОбщероссийский народный фронтМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассСтавропольский край
 
 
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