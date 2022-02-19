16:05 19.02.2022 (обновлено: 21:42 19.02.2022)
КПРФ готовит конвой с гуманитарной помощью для беженцев из ДНР и ЛНР
Депутат ГД Афонин: КПРФ готовит конвой с гуманитарной помощью для беженцев из ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГраждане ДНР у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области
Граждане ДНР у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Партийные силы КПРФ готовят конвой с гуманитарной помощью для отправки в регионы, куда прибывают беженцы из Донбасса, в первую очередь, помощь отправится в Ростовскую область, заявил РИА Новости первый зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.
"Наши региональные организации проводят сбор гуманитарной помощи, которую мы отправляли всегда на Донбасс, после новогоднего конвоя сейчас началась работа по сбору продовольствия, медикаментов и другой продукции", - подчеркнул политик.
Парламентарий отметил, что конвои с помощью будут отправлены, в первую очередь, в Ростовскую область, куда прибывает большинство беженцев.
"Сбор идет, мы готовили конвой, сейчас он будет переориентирован в места, куда будут прибывать жители Донбасса, в первую очередь, в Ростовскую область", - добавил он.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
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Опубликовано: Ольга Филиппова