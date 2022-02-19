Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/pomosch-1773788646.html
КПРФ готовит конвой с гуманитарной помощью для беженцев из ДНР и ЛНР
КПРФ готовит конвой с гуманитарной помощью для беженцев из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.02.2022
КПРФ готовит конвой с гуманитарной помощью для беженцев из ДНР и ЛНР
Партийные силы КПРФ готовят конвой с гуманитарной помощью для отправки в регионы, куда прибывают беженцы из Донбасса, в первую очередь, помощь отправится в... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T16:05
2022-02-19T21:42
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
украина
в мире
кпрф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773768798_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_327a4e4df5bf6a6cc329191cb0c68863.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Партийные силы КПРФ готовят конвой с гуманитарной помощью для отправки в регионы, куда прибывают беженцы из Донбасса, в первую очередь, помощь отправится в Ростовскую область, заявил РИА Новости первый зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин."Наши региональные организации проводят сбор гуманитарной помощи, которую мы отправляли всегда на Донбасс, после новогоднего конвоя сейчас началась работа по сбору продовольствия, медикаментов и другой продукции", - подчеркнул политик.Парламентарий отметил, что конвои с помощью будут отправлены, в первую очередь, в Ростовскую область, куда прибывает большинство беженцев."Сбор идет, мы готовили конвой, сейчас он будет переориентирован в места, куда будут прибывать жители Донбасса, в первую очередь, в Ростовскую область", - добавил он.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/ukraina-1773736434.html
https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773768798_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fca53bcad83b3371d43a8c04c10dfb8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, украина, в мире, кпрф, эвакуация жителей днр и лнр в россию
16:05 19.02.2022 (обновлено: 21:42 19.02.2022)
 
КПРФ готовит конвой с гуманитарной помощью для беженцев из ДНР и ЛНР

Депутат ГД Афонин: КПРФ готовит конвой с гуманитарной помощью для беженцев из ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГраждане ДНР у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области
Граждане ДНР у контрольно-пропускного пункта Успенка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Граждане ДНР у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Партийные силы КПРФ готовят конвой с гуманитарной помощью для отправки в регионы, куда прибывают беженцы из Донбасса, в первую очередь, помощь отправится в Ростовскую область, заявил РИА Новости первый зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.
"Наши региональные организации проводят сбор гуманитарной помощи, которую мы отправляли всегда на Донбасс, после новогоднего конвоя сейчас началась работа по сбору продовольствия, медикаментов и другой продукции", - подчеркнул политик.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 10:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Киеве раскрыли цель визита Зеленского в Мюнхен
Парламентарий отметил, что конвои с помощью будут отправлены, в первую очередь, в Ростовскую область, куда прибывает большинство беженцев.
"Сбор идет, мы готовили конвой, сейчас он будет переориентирован в места, куда будут прибывать жители Донбасса, в первую очередь, в Ростовскую область", - добавил он.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинский военнослужащий во время учений в Ровенской области, Украина. 16 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 08:00
Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреКПРФЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала