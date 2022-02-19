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КПРФ готовит конвой с гуманитарной помощью для беженцев из ДНР и ЛНР

КПРФ готовит конвой с гуманитарной помощью для беженцев из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.02.2022

КПРФ готовит конвой с гуманитарной помощью для беженцев из ДНР и ЛНР

Партийные силы КПРФ готовят конвой с гуманитарной помощью для отправки в регионы, куда прибывают беженцы из Донбасса, в первую очередь, помощь отправится в... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T16:05

2022-02-19T16:05

2022-02-19T21:42

владимир зеленский

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

украина

в мире

кпрф

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Партийные силы КПРФ готовят конвой с гуманитарной помощью для отправки в регионы, куда прибывают беженцы из Донбасса, в первую очередь, помощь отправится в Ростовскую область, заявил РИА Новости первый зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин."Наши региональные организации проводят сбор гуманитарной помощи, которую мы отправляли всегда на Донбасс, после новогоднего конвоя сейчас началась работа по сбору продовольствия, медикаментов и другой продукции", - подчеркнул политик.Парламентарий отметил, что конвои с помощью будут отправлены, в первую очередь, в Ростовскую область, куда прибывает большинство беженцев."Сбор идет, мы готовили конвой, сейчас он будет переориентирован в места, куда будут прибывать жители Донбасса, в первую очередь, в Ростовскую область", - добавил он.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/ukraina-1773736434.html

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, украина, в мире, кпрф, эвакуация жителей днр и лнр в россию