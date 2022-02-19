https://ria.ru/20220219/pomosch-1773788140.html

Епархия Ростова-на-Дону начала оказывать помощь беженцам из ДНР и ЛНР

Епархия Ростова-на-Дону начала оказывать помощь беженцам из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.02.2022

Епархия Ростова-на-Дону начала оказывать помощь беженцам из ДНР и ЛНР

Ростовская-на-Дону епархия РПЦ организовала дежурство священников в пунктах размещения беженцев из Донбасса и раздачу гуманитарной помощи, а также создала... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T16:02

2022-02-19T16:02

2022-02-19T16:02

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московский патриархат

ростов-на-дону

новочеркасск

донецкая народная республика

мчс днр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ростовская-на-Дону епархия РПЦ организовала дежурство священников в пунктах размещения беженцев из Донбасса и раздачу гуманитарной помощи, а также создала оперативный штаб помощи беженцам, сообщает синодальный отдел по благотворительности и социальному служению Московского патриархата."При социальном отделе Ростовской-на-Дону епархии создан оперативный штаб по оказанию помощи переселенцам из Украины. Помощь также организована на железнодорожном вокзале Ростова-на-Дону, откуда отправляются переселенцы в другие регионы. Социальный отдел епархии передал сотрудникам МЧС, дежурящим на вокзале, воду и соки для вынужденных переселенцев. Сестры милосердия и волонтеры формируют специальные наборы, в которые входят вода, сок, печенье, крекер и влажные салфетки. В епархии организован сбор гуманитарной помощи", - рассказали в отделе.Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов) вечером в пятницу обратился к верующим с просьбой оказать любую помощь и поддержку прибывающим из ДНР и ЛНР беженцам.Руководитель социального отдела Ростовской-на-Дону епархии священник Евгений Осяк сообщил, что в пунктах временного размещения эвакуирующихся дежурят священники."Мы находимся на связи со штабом МЧС, который организовал прием людей в пунктах временного размещения. В каждом из пунктов будут дежурить священники, которую будут оказывать духовную помощь людям. Священники уже прикреплены к пунктам временного размещения в Неклиновском и Куйбышевском районах, в Новочеркасске. В ближайшее время дежурство будет установлено во всех пунктах области", - цитируют его в синодальном отделе.Ростовская-на-Дону епархия Русской православной церкви (РПЦ) также заявила, что принимает помощь для беженцев с Донбасса."Готовы принять продукты быстрого приготовления, хлеб, печенье, консервы, крупы, чай, сахар, макаронные изделия. Особенно требуются питьевая вода, соки, печенье, крекер. Также можно передать новое постельное белье, одеяла, одежду, обувь, посуду, предметы первой необходимости, влажные салфетки", - сообщили в синодальном отделе по благотворительности и социальному служению Московского патриархатаЦентр гуманитарной помощи, рассказали в отделе, расположен в Ростове-на-Дону на ул. Орбитальная, 1-б (подворье храма Покрова Пресвятой Богородицы). "Помощь можно передать в любой приход Ростовской епархии. По вопросам оказания помощи переселенцам можно обращаться по номеру телефона 8 (928) 761-11-83 - руководитель социального отдела Ростовской-на-Дону епархии иерей Евгений Осяк", - написано в сообщении.Руководство ДНР и ЛНР 18 февраля сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек. Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов) вечером пятницы обратился к верующим с просьбой оказать любую помощь и поддержку прибывающим из ДНР и ЛНР беженцам.

https://ria.ru/20220219/chupriyan-1773780447.html

https://ria.ru/20220219/mesta-1773773948.html

ростов-на-дону

новочеркасск

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московский патриархат, ростов-на-дону, новочеркасск, донецкая народная республика, мчс днр, эвакуация жителей днр и лнр в россию