21:36 19.02.2022 (обновлено: 00:07 20.02.2022)
В Польше предложили подумать об отключении газопровода "Северный поток"
Премьер Польши Моравецкий предложил подумать об отключении "Северного потока"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии. Архивное фото
МЮНХЕН (Германия), 19 фев — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, предложил "отключить" газопровод "Северный поток — 1".
"Путин использует газ в качестве оружия. Поэтому мы так настойчиво выступаем против запуска "Северного потока — 2", а также за то, чтобы подумать об отключении "Северного потока — 1", — заявил политик.
Моравецкий предложил поставлять газ в страны Евросоюза через Украину. По его словам, газотранспортная система этой страны в год может прокачать 130 миллиардов кубометров, в то время как два "Северных потока" — около 100 миллиардов.
"Путин не сможет так легко атаковать Украину, если он будет зависеть от выполнения своих контрактов и прокачки газа через Украину. Так было до запуска "Северного потока — 1", — добавил премьер.
В Москве категорически отрицают все приписываемые ей планы по эскалации ситуации вокруг Украины.
Российские власти также подчеркивают, что "Северный поток — 2" — чисто экономический проект, который несет выгоду Европе.
29 декабря 2021, 20:18В миреПутин: "Северный поток-2" решит газовый кризис в Европе
Опубликовано: Дарья Буймова