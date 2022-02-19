https://ria.ru/20220219/polsha-1773831880.html

В Польше предложили подумать об отключении газопровода "Северный поток"

В Польше предложили подумать об отключении газопровода "Северный поток" - РИА Новости, 20.02.2022

В Польше предложили подумать об отключении газопровода "Северный поток"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, предложил "отключить" газопровод "Северный поток — 1". РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-19T21:36

2022-02-19T21:36

2022-02-20T00:07

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МЮНХЕН (Германия), 19 фев — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, предложил "отключить" газопровод "Северный поток — 1"."Путин использует газ в качестве оружия. Поэтому мы так настойчиво выступаем против запуска "Северного потока — 2", а также за то, чтобы подумать об отключении "Северного потока — 1", — заявил политик.Моравецкий предложил поставлять газ в страны Евросоюза через Украину. По его словам, газотранспортная система этой страны в год может прокачать 130 миллиардов кубометров, в то время как два "Северных потока" — около 100 миллиардов. Он подчеркнул, что готовящиеся против России санкции Евросоюза обязательно должны включать меры по "Северному потоку — 2".В Москве категорически отрицают все приписываемые ей планы по эскалации ситуации вокруг Украины.Российские власти также подчеркивают, что "Северный поток — 2" — чисто экономический проект, который несет выгоду Европе.

https://ria.ru/20220219/polsha-1773826937.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211229/sevpotok-1766077204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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