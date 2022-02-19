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В Польше предложили подумать об отключении газопровода "Северный поток"
В Польше предложили подумать об отключении газопровода "Северный поток" - РИА Новости, 20.02.2022
В Польше предложили подумать об отключении газопровода "Северный поток"
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, предложил "отключить" газопровод "Северный поток — 1". РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-19T21:36
2022-02-20T00:07
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МЮНХЕН (Германия), 19 фев — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, предложил "отключить" газопровод "Северный поток — 1"."Путин использует газ в качестве оружия. Поэтому мы так настойчиво выступаем против запуска "Северного потока — 2", а также за то, чтобы подумать об отключении "Северного потока — 1", — заявил политик.Моравецкий предложил поставлять газ в страны Евросоюза через Украину. По его словам, газотранспортная система этой страны в год может прокачать 130 миллиардов кубометров, в то время как два "Северных потока" — около 100 миллиардов. Он подчеркнул, что готовящиеся против России санкции Евросоюза обязательно должны включать меры по "Северному потоку — 2".В Москве категорически отрицают все приписываемые ей планы по эскалации ситуации вокруг Украины.Российские власти также подчеркивают, что "Северный поток — 2" — чисто экономический проект, который несет выгоду Европе.
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игорь конашенков, сергей лавров, роберт менендес, сша, киев, россия, еврокомиссия, евросоюз, нато, северный поток — 2, северный поток, в мире, матеуш моравецкий
21:36 19.02.2022 (обновлено: 00:07 20.02.2022)
 
В Польше предложили подумать об отключении газопровода "Северный поток"

Премьер Польши Моравецкий предложил подумать об отключении "Северного потока"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии. Архивное фото
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МЮНХЕН (Германия), 19 фев — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, предложил "отключить" газопровод "Северный поток — 1".
"Путин использует газ в качестве оружия. Поэтому мы так настойчиво выступаем против запуска "Северного потока — 2", а также за то, чтобы подумать об отключении "Северного потока — 1", — заявил политик.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 20:43
Польша готова поставить Украине дополнительные объемы вооружения
Моравецкий предложил поставлять газ в страны Евросоюза через Украину. По его словам, газотранспортная система этой страны в год может прокачать 130 миллиардов кубометров, в то время как два "Северных потока" — около 100 миллиардов.

"Путин не сможет так легко атаковать Украину, если он будет зависеть от выполнения своих контрактов и прокачки газа через Украину. Так было до запуска "Северного потока — 1", — добавил премьер.

Он подчеркнул, что готовящиеся против России санкции Евросоюза обязательно должны включать меры по "Северному потоку — 2".
В Москве категорически отрицают все приписываемые ей планы по эскалации ситуации вокруг Украины.
Российские власти также подчеркивают, что "Северный поток — 2" — чисто экономический проект, который несет выгоду Европе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 20:18В мире
Путин: "Северный поток-2" решит газовый кризис в Европе
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Игорь КонашенковСергей ЛавровРоберт МенендесСШАКиевРоссияЕврокомиссияЕвросоюзНАТОСеверный поток — 2Северный потокВ миреМатеуш Моравецкий
 
 
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