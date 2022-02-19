Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220219/polsha-1773826937.html
Польша готова поставить Украине дополнительные объемы вооружения
Польша готова поставить Украине дополнительные объемы вооружения - РИА Новости, 19.02.2022
Польша готова поставить Украине дополнительные объемы вооружения
Польша готова поставить Украине дополнительные объемы вооружения, заявил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T20:43
2022-02-19T20:45
в мире
сергей лавров
россия
киев
сша
нато
польша
матеуш моравецкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151710/28/1517102807_0:0:2815:1584_1920x0_80_0_0_92c3dbc5efb9fdfc912fe855cb85822a.jpg
ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Польша готова поставить Украине дополнительные объемы вооружения, заявил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.Ранее Польша начала поставлять Украине минометы, ПЗРК, беспилотники, боеприпасы."Мы готовы передать дополнительные объемы оборонительного вооружения, которое должно служить для обороны территорий, городов перед агрессией российских войск", - сказал Моравецкий.При этом польский премьер напомнил, что Польша всегда выступала за военно-техническую помощь Украине. "Я говорил об этом в Брюсселе несколько дней назад, чтобы помощь была как можно более эффективной. Несколько наших западных партнеров несколько недель назад вели себя амбивалентно. Не до конца было ясно, какова их позиция. Сегодня могу сказать, что все в ЕС, даже те, кто дальше на Запад от Москвы, понимают опасность, которая нависла над Европой, понимают эти черные тучи, которые могут быть опасны не только для Украины, но и означать что-то очень нехорошее для ЕС", - сказал Моравецкий.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.
https://radiosputnik.ria.ru/20220217/polsha-1773376681.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220218/klichko-1773660071.html
россия
киев
сша
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151710/28/1517102807_0:0:2559:1919_1920x0_80_0_0_2cb70f810971a5786bdcc70a1b87bf9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, россия, киев, сша, нато, польша, матеуш моравецкий
20:43 19.02.2022 (обновлено: 20:45 19.02.2022)
 
Польша готова поставить Украине дополнительные объемы вооружения

Премьер Польши Моравецкий заявил о готовности поставить Украине дополнительное вооружение

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Польша готова поставить Украине дополнительные объемы вооружения, заявил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
Ранее Польша начала поставлять Украине минометы, ПЗРК, беспилотники, боеприпасы.
Международный пункт пропуска Краковец - Корчева - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 16:58В мире
В Польше уточнили, сколько беженцев с Украины готовы принять
"Мы готовы передать дополнительные объемы оборонительного вооружения, которое должно служить для обороны территорий, городов перед агрессией российских войск", - сказал Моравецкий.
При этом польский премьер напомнил, что Польша всегда выступала за военно-техническую помощь Украине. "Я говорил об этом в Брюсселе несколько дней назад, чтобы помощь была как можно более эффективной. Несколько наших западных партнеров несколько недель назад вели себя амбивалентно. Не до конца было ясно, какова их позиция. Сегодня могу сказать, что все в ЕС, даже те, кто дальше на Запад от Москвы, понимают опасность, которая нависла над Европой, понимают эти черные тучи, которые могут быть опасны не только для Украины, но и означать что-то очень нехорошее для ЕС", - сказал Моравецкий.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 19:17В мире
Кличко лично попросил главу МИД ФРГ поставить Украине оружие
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреСергей ЛавровРоссияКиевСШАНАТОПольшаМатеуш Моравецкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала