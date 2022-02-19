20:43 19.02.2022 (обновлено: 20:45 19.02.2022)
Польша готова поставить Украине дополнительные объемы вооружения
Премьер Польши Моравецкий заявил о готовности поставить Украине дополнительное вооружение
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Польша готова поставить Украине дополнительные объемы вооружения, заявил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
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"Мы готовы передать дополнительные объемы оборонительного вооружения, которое должно служить для обороны территорий, городов перед агрессией российских войск", - сказал Моравецкий.
При этом польский премьер напомнил, что Польша всегда выступала за военно-техническую помощь Украине. "Я говорил об этом в Брюсселе несколько дней назад, чтобы помощь была как можно более эффективной. Несколько наших западных партнеров несколько недель назад вели себя амбивалентно. Не до конца было ясно, какова их позиция. Сегодня могу сказать, что все в ЕС, даже те, кто дальше на Запад от Москвы, понимают опасность, которая нависла над Европой, понимают эти черные тучи, которые могут быть опасны не только для Украины, но и означать что-то очень нехорошее для ЕС", - сказал Моравецкий.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.
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Опубликовано: Дарья Буймова