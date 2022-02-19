https://ria.ru/20220219/polsha-1773826937.html

Польша готова поставить Украине дополнительные объемы вооружения

Польша готова поставить Украине дополнительные объемы вооружения - РИА Новости, 19.02.2022

Польша готова поставить Украине дополнительные объемы вооружения

Польша готова поставить Украине дополнительные объемы вооружения, заявил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T20:43

2022-02-19T20:43

2022-02-19T20:45

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матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Польша готова поставить Украине дополнительные объемы вооружения, заявил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.Ранее Польша начала поставлять Украине минометы, ПЗРК, беспилотники, боеприпасы."Мы готовы передать дополнительные объемы оборонительного вооружения, которое должно служить для обороны территорий, городов перед агрессией российских войск", - сказал Моравецкий.При этом польский премьер напомнил, что Польша всегда выступала за военно-техническую помощь Украине. "Я говорил об этом в Брюсселе несколько дней назад, чтобы помощь была как можно более эффективной. Несколько наших западных партнеров несколько недель назад вели себя амбивалентно. Не до конца было ясно, какова их позиция. Сегодня могу сказать, что все в ЕС, даже те, кто дальше на Запад от Москвы, понимают опасность, которая нависла над Европой, понимают эти черные тучи, которые могут быть опасны не только для Украины, но и означать что-то очень нехорошее для ЕС", - сказал Моравецкий.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.

https://radiosputnik.ria.ru/20220217/polsha-1773376681.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220218/klichko-1773660071.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, россия, киев, сша, нато, польша, матеуш моравецкий