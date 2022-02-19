https://ria.ru/20220219/polsha-1773769444.html

В Польше из-за сильного ветра погибли два человека

В Польше из-за сильного ветра погибли два человека - РИА Новости, 19.02.2022

В Польше из-за сильного ветра погибли два человека

Два человека погибли, более 350 тысяч потребителей остались без электроэнергии в Польше в результате сильного ветра, сообщает Правительственный центр... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T14:06

2022-02-19T14:06

2022-02-19T16:10

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ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Два человека погибли, более 350 тысяч потребителей остались без электроэнергии в Польше в результате сильного ветра, сообщает Правительственный центр безопасности."Без электричества остались 364 366 человек. В результате шторма погибли два человека", - говорится в сообщении.Представитель пресс-службы главного коменданта Государственной пожарной охраны Кароль Кержковский уточнил, что оба человека погибли в результате падения деревьев на автомобили. Одна из этих трагедий произошла в Великопольском, вторая - в Люблинском воеводстве.По его данным, с полуночи спасатели получили 6 378 сообщений, связанных с сильным ветром. Больше всего чрезвычайных ситуаций возникло в Западно-Поморском (1629), Великопольском (1379) и Куявско-Поморском (751) воеводствах. Вызовы спасателей в основном касались удаления поваленных деревьев и повреждения зданий.Институт метеорологии и водного хозяйства Польши предупреждает, что в субботу на территории страны и далее будет наблюдаться сильный ветер скоростью до 130 километров в час.В связи с сильным ветром железнодорожная компания PKP Intercity опубликовала сообщение, в котором сообщается, что сегодня могут быть большие трудности для движения поездов. PKP Intercity также рекомендует отказаться от поездок и обещает вернуть деньги за билеты.По последним данным, уже возникают проблемы с движением поездов из-за поваленных на рельсы деревьев. Это касается направлений Слупск-Старгард, Кошалин-Колобжег, Белогард-Колобжег, Хойна-Грифино, Пила-Старгард, Щецинек-Руново Поморское.

https://ria.ru/20220219/yavlenie-1773743463.html

https://ria.ru/20220218/shtorm-1773696068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, люблинское воеводство, польша