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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/polety-1773797989.html
Lufthansa приостановит полеты в Киев с 21 февраля
Lufthansa приостановит полеты в Киев с 21 февраля - РИА Новости, 19.02.2022
Lufthansa приостановит полеты в Киев с 21 февраля
Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила, что приостанавливает полеты в Киев и из него с 21 по 28 февраля. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T17:11
2022-02-19T17:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
киев
германия
lufthansa
донбасс
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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила, что приостанавливает полеты в Киев и из него с 21 по 28 февраля.МИД ФРГ в субботу настоятельно рекомендовал гражданам Германии покинуть Украину."Lufthansa приостанавливает полеты в Киев и из Киева. Это касается всех вылетов с понедельника, 21 февраля, до 28 февраля 2022 года. Lufthansa постоянно следит за ситуацией и примет решение о дальнейших рейсах позднее", - говорится в заявлении на сайте компании."Дочка" Lufthansa - австрийская Austrian Airlines - подтвердила РИА Новости, что также прекращает полеты в Киев и Одессу предварительно до конца февраля.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Ольга Филиппова
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в мире, украина, киев, германия, lufthansa , донбасс
17:11 19.02.2022 (обновлено: 17:27 19.02.2022)
 
Lufthansa приостановит полеты в Киев с 21 февраля

Авиакомпания Lufthansa приостановит полеты в Киев и из него с 21 по 28 февраля

© AP Photo / Michael ProbstПассажирский самолет Airbus A380 авиакомпании Lufthansa
Пассажирский самолет Airbus A380 авиакомпании Lufthansa - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© AP Photo / Michael Probst
Пассажирский самолет Airbus A380 авиакомпании Lufthansa
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила, что приостанавливает полеты в Киев и из него с 21 по 28 февраля.
МИД ФРГ в субботу настоятельно рекомендовал гражданам Германии покинуть Украину.
"Lufthansa приостанавливает полеты в Киев и из Киева. Это касается всех вылетов с понедельника, 21 февраля, до 28 февраля 2022 года. Lufthansa постоянно следит за ситуацией и примет решение о дальнейших рейсах позднее", - говорится в заявлении на сайте компании.
"Дочка" Lufthansa - австрийская Austrian Airlines - подтвердила РИА Новости, что также прекращает полеты в Киев и Одессу предварительно до конца февраля.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 08:00
США тащат Украину на войну
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаКиевГерманияLufthansaДонбасс
 
 
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