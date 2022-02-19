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Lufthansa приостановит полеты в Киев с 21 февраля
Lufthansa приостановит полеты в Киев с 21 февраля - РИА Новости, 19.02.2022
Lufthansa приостановит полеты в Киев с 21 февраля
Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила, что приостанавливает полеты в Киев и из него с 21 по 28 февраля. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T17:11
2022-02-19T17:11
2022-02-19T17:27
обострение ситуации в днр и лнр
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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила, что приостанавливает полеты в Киев и из него с 21 по 28 февраля.МИД ФРГ в субботу настоятельно рекомендовал гражданам Германии покинуть Украину."Lufthansa приостанавливает полеты в Киев и из Киева. Это касается всех вылетов с понедельника, 21 февраля, до 28 февраля 2022 года. Lufthansa постоянно следит за ситуацией и примет решение о дальнейших рейсах позднее", - говорится в заявлении на сайте компании."Дочка" Lufthansa - австрийская Austrian Airlines - подтвердила РИА Новости, что также прекращает полеты в Киев и Одессу предварительно до конца февраля.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, германия, lufthansa , донбасс
17:11 19.02.2022 (обновлено: 17:27 19.02.2022)
Lufthansa приостановит полеты в Киев с 21 февраля
Авиакомпания Lufthansa приостановит полеты в Киев и из него с 21 по 28 февраля