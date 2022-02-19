https://ria.ru/20220219/pogoda-1773842287.html

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 19.02.2022

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T23:40

2022-02-19T23:40

2022-02-19T23:40

общество

московская область (подмосковье)

москва

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что порывы ветра в Москве и Подмосковье будут достигать 15-18 метров в секунду. Предупреждение в столице и области действует до 21.00 воскресенья.

https://ria.ru/20220218/dozhd-1773497434.html

московская область (подмосковье)

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), москва