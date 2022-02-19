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В Москве продлили желтый уровень погодной опасности
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 19.02.2022
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T23:40
2022-02-19T23:40
общество
московская область (подмосковье)
москва
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что порывы ветра в Москве и Подмосковье будут достигать 15-18 метров в секунду. Предупреждение в столице и области действует до 21.00 воскресенья.
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московская область (подмосковье)
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Дарья Буймова
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общество, московская область (подмосковье), москва
23:40 19.02.2022
 
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за ветра

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что порывы ветра в Москве и Подмосковье будут достигать 15-18 метров в секунду. Предупреждение в столице и области действует до 21.00 воскресенья.
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Москва
 
 
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