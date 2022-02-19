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Беженцев из ДНР начнут вывозить в Ростовскую область поездами
Беженцев из ДНР начнут вывозить в Ростовскую область поездами - РИА Новости, 19.02.2022
Беженцев из ДНР начнут вывозить в Ростовскую область поездами
Беженцев из самопровозглашенной Донецкой народной республики в субботу начнут вывозить в Ростовскую область железнодорожными составами, сообщил представитель... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T02:39
2022-02-19T02:39
2022-02-19T05:13
обострение ситуации в днр и лнр
общество
ростовская область
днр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Беженцев из самопровозглашенной Донецкой народной республики в субботу начнут вывозить в Ростовскую область железнодорожными составами, сообщил представитель МЧС ДНР на совещании с врио главы МЧС России Александром Чуприяном.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Людей стали увозить автобусами.По данным представителя железной дороги, первый состав прибудет в регион в 9.20 мск субботы. Предполагается, что на границе людей будут пересаживать на автобусы.Чуприян подчеркнул, что "расчет сил и средств должен производиться мгновенно", чтобы количество автобусов было в достаточном количестве, как и понимание, где люди будут размещены.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ростовская область, днр
02:39 19.02.2022 (обновлено: 05:13 19.02.2022)
Беженцев из ДНР начнут вывозить в Ростовскую область поездами
Беженцев из ДНР в субботу начнут вывозить в Ростовскую область поездами
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Беженцев из самопровозглашенной Донецкой народной республики в субботу начнут вывозить в Ростовскую область железнодорожными составами, сообщил представитель МЧС ДНР на совещании с врио главы МЧС России Александром Чуприяном.
Ранее руководство ДНР
и ЛНР
сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область
в связи с угрозой вторжения Украины
. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Людей стали увозить автобусами.
"В субботу начнет работать железнодорожный состав. Каждый состав по десять вагонов. Вместимость - 900 человек", - сказал он.
По данным представителя железной дороги, первый состав прибудет в регион в 9.20 мск субботы. Предполагается, что на границе людей будут пересаживать на автобусы.
Чуприян подчеркнул, что "расчет сил и средств должен производиться мгновенно", чтобы количество автобусов было в достаточном количестве, как и понимание, где люди будут размещены.