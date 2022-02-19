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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/poezda-1773710145.html
Беженцев из ДНР начнут вывозить в Ростовскую область поездами
Беженцев из ДНР начнут вывозить в Ростовскую область поездами - РИА Новости, 19.02.2022
Беженцев из ДНР начнут вывозить в Ростовскую область поездами
Беженцев из самопровозглашенной Донецкой народной республики в субботу начнут вывозить в Ростовскую область железнодорожными составами, сообщил представитель... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T02:39
2022-02-19T05:13
обострение ситуации в днр и лнр
общество
ростовская область
днр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Беженцев из самопровозглашенной Донецкой народной республики в субботу начнут вывозить в Ростовскую область железнодорожными составами, сообщил представитель МЧС ДНР на совещании с врио главы МЧС России Александром Чуприяном.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Людей стали увозить автобусами.По данным представителя железной дороги, первый состав прибудет в регион в 9.20 мск субботы. Предполагается, что на границе людей будут пересаживать на автобусы.Чуприян подчеркнул, что "расчет сил и средств должен производиться мгновенно", чтобы количество автобусов было в достаточном количестве, как и понимание, где люди будут размещены.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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общество, ростовская область, днр
02:39 19.02.2022 (обновлено: 05:13 19.02.2022)
 
Беженцев из ДНР начнут вывозить в Ростовскую область поездами

Беженцев из ДНР в субботу начнут вывозить в Ростовскую область поездами

© REUTERS / Alexander ErmochenkoДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Донецк
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Беженцев из самопровозглашенной Донецкой народной республики в субботу начнут вывозить в Ростовскую область железнодорожными составами, сообщил представитель МЧС ДНР на совещании с врио главы МЧС России Александром Чуприяном.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Людей стали увозить автобусами.
"В субботу начнет работать железнодорожный состав. Каждый состав по десять вагонов. Вместимость - 900 человек", - сказал он.
По данным представителя железной дороги, первый состав прибудет в регион в 9.20 мск субботы. Предполагается, что на границе людей будут пересаживать на автобусы.
Чуприян подчеркнул, что "расчет сил и средств должен производиться мгновенно", чтобы количество автобусов было в достаточном количестве, как и понимание, где люди будут размещены.
Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
Автобусы для эвакуации местных жителей в Донецке - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
02:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МЧС Ростовской области привели в режим повышенной готовности
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоРостовская областьДНР
 
 
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