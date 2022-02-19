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Беженцев из ДНР начнут вывозить в Ростовскую область поездами

Беженцев из ДНР начнут вывозить в Ростовскую область поездами - РИА Новости, 19.02.2022

Беженцев из ДНР начнут вывозить в Ростовскую область поездами

Беженцев из самопровозглашенной Донецкой народной республики в субботу начнут вывозить в Ростовскую область железнодорожными составами, сообщил представитель... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T02:39

2022-02-19T02:39

2022-02-19T05:13

обострение ситуации в днр и лнр

общество

ростовская область

днр

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Беженцев из самопровозглашенной Донецкой народной республики в субботу начнут вывозить в Ростовскую область железнодорожными составами, сообщил представитель МЧС ДНР на совещании с врио главы МЧС России Александром Чуприяном.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Людей стали увозить автобусами.По данным представителя железной дороги, первый состав прибудет в регион в 9.20 мск субботы. Предполагается, что на границе людей будут пересаживать на автобусы.Чуприян подчеркнул, что "расчет сил и средств должен производиться мгновенно", чтобы количество автобусов было в достаточном количестве, как и понимание, где люди будут размещены.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>

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ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, ростовская область, днр