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Первый поезд с беженцами отправили из Ростовской области в Воронежскую
Первый поезд с беженцами отправили из Ростовской области в Воронежскую - РИА Новости, 19.02.2022
Первый поезд с беженцами отправили из Ростовской области в Воронежскую
В Воронежскую область отправился поезд с беженцами из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T20:13
2022-02-19T20:13
2022-02-19T21:40
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
донбасс
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воронежская область
александр чуприян
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев — РИА Новости. В Воронежскую область отправился поезд с беженцами из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян. В пресс-службе МЧС отметили, что Чуприян побывал в мобильных пунктах, развернутых для граждан ДНР и ЛНР, пересекающих российскую границу, и в разговоре с вынужденными переселенцами подтвердил, что им окажут всю необходимую помощь.Всего в Ростовской области более 280 пунктов временного размещения готовы принять беженцев.Обострение в ДонбассеНа этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения со стороны Украины самопровозглашенные республики начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, донбасс, в мире, россия, ростовская область, воронежская область, александр чуприян, украина, эвакуация жителей днр и лнр в россию
20:13 19.02.2022 (обновлено: 21:40 19.02.2022)
Первый поезд с беженцами отправили из Ростовской области в Воронежскую
Первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР отправили из Ростовской области в Воронежскую