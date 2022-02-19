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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/poezd-1773822457.html
Первый поезд с беженцами отправили из Ростовской области в Воронежскую
Первый поезд с беженцами отправили из Ростовской области в Воронежскую - РИА Новости, 19.02.2022
Первый поезд с беженцами отправили из Ростовской области в Воронежскую
В Воронежскую область отправился поезд с беженцами из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T20:13
2022-02-19T21:40
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
донбасс
в мире
россия
ростовская область
воронежская область
александр чуприян
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев — РИА Новости. В Воронежскую область отправился поезд с беженцами из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян. В пресс-службе МЧС отметили, что Чуприян побывал в мобильных пунктах, развернутых для граждан ДНР и ЛНР, пересекающих российскую границу, и в разговоре с вынужденными переселенцами подтвердил, что им окажут всю необходимую помощь.Всего в Ростовской области более 280 пунктов временного размещения готовы принять беженцев.Обострение в ДонбассеНа этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения со стороны Украины самопровозглашенные республики начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/donbass-1773779878.html
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ситуация в днр и лнр, донбасс, в мире, россия, ростовская область, воронежская область, александр чуприян, украина, эвакуация жителей днр и лнр в россию
20:13 19.02.2022 (обновлено: 21:40 19.02.2022)
 
Первый поезд с беженцами отправили из Ростовской области в Воронежскую

Первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР отправили из Ростовской области в Воронежскую

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПоезда на железнодорожном вокзале
Поезда на железнодорожном вокзале - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Поезда на железнодорожном вокзале
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев — РИА Новости. В Воронежскую область отправился поезд с беженцами из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян.
"Сегодня мы отправили первый состав из Ростова, отправили 500 человек в Воронеж, в пункт временного размещения", — уточнил министр.
В пресс-службе МЧС отметили, что Чуприян побывал в мобильных пунктах, развернутых для граждан ДНР и ЛНР, пересекающих российскую границу, и в разговоре с вынужденными переселенцами подтвердил, что им окажут всю необходимую помощь.
Всего в Ростовской области более 280 пунктов временного размещения готовы принять беженцев.
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Как развивалась ситуация в Донбассе
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Обострение в Донбассе

На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Из-за угрозы вторжения со стороны Украины самопровозглашенные республики начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие Народной милиции ДНР на мобилизационном пункте в Донецке - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 16:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Стрельба, взрывы и эвакуация беженцев. Что происходит в Донбассе
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРДонбассВ миреРоссияРостовская областьВоронежская областьАлександр ЧуприянУкраинаЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
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