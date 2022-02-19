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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/podryv-1773819714.html
ЛНР: представители СЦКК и ОБСЕ прибыли на место подрыва газопроводов
ЛНР: представители СЦКК и ОБСЕ прибыли на место подрыва газопроводов - РИА Новости, 19.02.2022
ЛНР: представители СЦКК и ОБСЕ прибыли на место подрыва газопроводов
Представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и ОБСЕ прибыли на место подрыва газопроводов в ЛНР для осмотра... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T19:45
2022-02-19T19:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганск
луганскгаз
мвд лнр
обсе
сцкк
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и ОБСЕ прибыли на место подрыва газопроводов в ЛНР для осмотра повреждений, сообщает Народная милиция ЛНР."Представители Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на места подрыва (газопроводов - ред.) для осмотра повреждений, полученных в результате теракта", - говорится в сообщении на сайте ведомства.В ночь с пятницы на субботу в Луганске прогремели два взрыва на газопроводах, среднего и высокого давления, от которых газифицированы Камендобродский район города, Вергунка, ряд восточных кварталов и центральная часть Луганска. Руководитель ГУП "Луганскгаз" Татьяна Богородько заявила, что взрывы на газопродах -это диверсии. Позже ее слова подтвердили в МВД ЛНР. Без газоснабжения остались около 100 абонентов республики.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, луганск, луганскгаз, мвд лнр, обсе, сцкк, ситуация в днр и лнр, украина
19:45 19.02.2022
 
ЛНР: представители СЦКК и ОБСЕ прибыли на место подрыва газопроводов

Народная милиция ЛНР: представители СЦКК и ОБСЕ прибыли на место подрыва газопроводов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкГазопровод в районе поселка Малая Вергунка в черте Луганска загорелся в результате мощного взрыва
Газопровод в районе поселка Малая Вергунка в черте Луганска загорелся в результате мощного взрыва - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости
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Газопровод в районе поселка Малая Вергунка в черте Луганска загорелся в результате мощного взрыва
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и ОБСЕ прибыли на место подрыва газопроводов в ЛНР для осмотра повреждений, сообщает Народная милиция ЛНР.
"Представители Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на места подрыва (газопроводов - ред.) для осмотра повреждений, полученных в результате теракта", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В ночь с пятницы на субботу в Луганске прогремели два взрыва на газопроводах, среднего и высокого давления, от которых газифицированы Камендобродский район города, Вергунка, ряд восточных кварталов и центральная часть Луганска. Руководитель ГУП "Луганскгаз" Татьяна Богородько заявила, что взрывы на газопродах -это диверсии. Позже ее слова подтвердили в МВД ЛНР. Без газоснабжения остались около 100 абонентов республики.
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Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганскЛуганскгазМВД ЛНРОБСЕСЦККСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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