ЛНР: представители СЦКК и ОБСЕ прибыли на место подрыва газопроводов
Народная милиция ЛНР: представители СЦКК и ОБСЕ прибыли на место подрыва газопроводов
© РИА Новости / Перейти в фотобанкГазопровод в районе поселка Малая Вергунка в черте Луганска загорелся в результате мощного взрыва
Газопровод в районе поселка Малая Вергунка в черте Луганска загорелся в результате мощного взрыва
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и ОБСЕ прибыли на место подрыва газопроводов в ЛНР для осмотра повреждений, сообщает Народная милиция ЛНР.
"Представители Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на места подрыва (газопроводов - ред.) для осмотра повреждений, полученных в результате теракта", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В ночь с пятницы на субботу в Луганске прогремели два взрыва на газопроводах, среднего и высокого давления, от которых газифицированы Камендобродский район города, Вергунка, ряд восточных кварталов и центральная часть Луганска. Руководитель ГУП "Луганскгаз" Татьяна Богородько заявила, что взрывы на газопродах -это диверсии. Позже ее слова подтвердили в МВД ЛНР. Без газоснабжения остались около 100 абонентов республики.
17 февраля, 08:00Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
Опубликовано: Ольга Филиппова