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ЛНР: представители СЦКК и ОБСЕ прибыли на место подрыва газопроводов

ЛНР: представители СЦКК и ОБСЕ прибыли на место подрыва газопроводов - РИА Новости, 19.02.2022

ЛНР: представители СЦКК и ОБСЕ прибыли на место подрыва газопроводов

Представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и ОБСЕ прибыли на место подрыва газопроводов в ЛНР для осмотра... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T19:45

2022-02-19T19:45

2022-02-19T19:45

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и ОБСЕ прибыли на место подрыва газопроводов в ЛНР для осмотра повреждений, сообщает Народная милиция ЛНР."Представители Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на места подрыва (газопроводов - ред.) для осмотра повреждений, полученных в результате теракта", - говорится в сообщении на сайте ведомства.В ночь с пятницы на субботу в Луганске прогремели два взрыва на газопроводах, среднего и высокого давления, от которых газифицированы Камендобродский район города, Вергунка, ряд восточных кварталов и центральная часть Луганска. Руководитель ГУП "Луганскгаз" Татьяна Богородько заявила, что взрывы на газопродах -это диверсии. Позже ее слова подтвердили в МВД ЛНР. Без газоснабжения остались около 100 абонентов республики.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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