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США готовы послать еще тысячи военных на восточный фланг НАТО, заявил Остин

США готовы послать еще тысячи военных на восточный фланг НАТО, заявил Остин - РИА Новости, 19.02.2022

США готовы послать еще тысячи военных на восточный фланг НАТО, заявил Остин

США готовы прислать еще тысячи военных на восточный фланг НАТО, если понадобится, заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе своего визита в Литву. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T14:24

2022-02-19T14:24

2022-02-19T14:24

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. США готовы прислать еще тысячи военных на восточный фланг НАТО, если понадобится, заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе своего визита в Литву."Мы очень серьезно оцениваем свои обязательства перед союзниками по НАТО, наше обязательство придерживаться 5-ой статьи договора НАТО также является твердым, как сталь. Мы послали дополнительные войска США на восточный фланг НАТО и готовы послать еще тысячи военных, если только это понадобится для реагирования на ситуацию", - сказал Остин в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы Габриелюсом Ландсбергисом.Остин также поблагодарил Литву за "радушный прием" сотен дополнительных военных НАТО, которые уже прибыли в республику.Ранее президент Литвы Гитанас Науседа в ходе переговоров с Остином вице-президентом США Камалой Харрис просил о постоянном размещении ротационного батальона и об увеличении войск США в Литве. Президент Литвы говорил, что надеется на "скорое принятие решений". Остин, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что пока не готов ничего объявлять в связи с этим.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны в этом нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам в ответ на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.

https://radiosputnik.ria.ru/20220212/ukraina-1772492335.html

https://ria.ru/20220217/ukreplenie-1773232039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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