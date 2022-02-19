https://ria.ru/20220219/pensionery-1773713566.html

Какие запреты есть для пенсионеров при получении выплат

Пенсионеров предупредили о запретах при получении выплат - РИА Новости, 19.02.2022

Какие запреты есть для пенсионеров при получении выплат

Одновременно с правом на получение пенсий возникают обязанности, о которых мало кто знает, рассказала агентству “Прайм” преподаватель Института мировой... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T04:19

2022-02-19T04:19

2022-02-19T06:46

общество

россия

пенсионный фонд рф

пенсия

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Одновременно с правом на получение пенсий возникают обязанности, о которых мало кто знает, рассказала агентству “Прайм” преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН, прокурор Мария Кормилицына.Например, статья 159.2 УК РФ устанавливает ответственность за хищение в сфере социальных выплат. Речь идет о нанесении ущерба не только бюджетам, но и внебюджетным государственным фондам, к которым относится ПФР, объяснила эксперт.Под хищением понимаются выплаты, которые могут быть получены путем обмана, когда были представлены заведомо недостоверные сведения, дающие право на социальную выплату.Если человек получает пенсию законно, но теряет право на нее из-за изменения жизненных условий, это будет рассматриваться как пассивный обман, подчеркнула эксперт. Кроме того, ответственность можно понести за недостоверность ряда сведений. Например, за утаивание информации о смене места жительства.Еще одно нарушение – когда гражданин получает доплаты от ПФР на содержание нетрудоспособных членов семьи, не уведомляя ПФР о том, что иждивенец в реальности получил работу. Запрещено также получать определенные виды доплат и при этом работать.

https://ria.ru/20220218/uvolnenie-1773460621.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, россия, пенсионный фонд рф, пенсия