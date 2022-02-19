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Власти Сербии обменяются с Патрушевым данными о бойцах с Балкан на Украине
Власти Сербии обменяются с Патрушевым данными о бойцах с Балкан на Украине - РИА Новости, 20.02.2022
Власти Сербии обменяются с Патрушевым данными о бойцах с Балкан на Украине
Спецслужбы Сербии обменяются с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым в ходе его скорого визита в Белград информацией о бойцах из региона Западных Балкан в... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-19T23:47
2022-02-20T01:40
в мире
сергей лавров
россия
киев
москва
вооруженные силы украины
оон
нато
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БЕЛГРАД, 19 фев – РИА Новости. Спецслужбы Сербии обменяются с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым в ходе его скорого визита в Белград информацией о бойцах из региона Западных Балкан в зоне конфликта на Украине, заявил сербский президент Александр Вучич.Вучичу в субботу журналисты задали вопрос об упоминании главой МИД РФ Сергеем Лавровым информации о приезде на Украину бойцов из Косово, Боснии и Герцеговины и других балканских стран для участия в конфликте на стороне ВСУ."Сергей Лавров очень точен в своей информации, некоторые большие мировые лидеры знают основную часть вопросов, а он знает все. Не говорим сейчас о том, едут ли туда из Косово, не знаю об этом, не имею такой информации, запросим ее у наших российских друзей", - заявил Вучич агентству Танюг.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220212/donbass-1772518586.html
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Дарья Буймова
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в мире, сергей лавров, россия, киев, москва, вооруженные силы украины, оон, нато
23:47 19.02.2022 (обновлено: 01:40 20.02.2022)
 
Власти Сербии обменяются с Патрушевым данными о бойцах с Балкан на Украине

Спецслужбы Сербии обменяются с Патрушевым сведениями о бойцах с Западных Балкан на Украине

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 19 фев – РИА Новости. Спецслужбы Сербии обменяются с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым в ходе его скорого визита в Белград информацией о бойцах из региона Западных Балкан в зоне конфликта на Украине, заявил сербский президент Александр Вучич.
Вучичу в субботу журналисты задали вопрос об упоминании главой МИД РФ Сергеем Лавровым информации о приезде на Украину бойцов из Косово, Боснии и Герцеговины и других балканских стран для участия в конфликте на стороне ВСУ.
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"Сергей Лавров очень точен в своей информации, некоторые большие мировые лидеры знают основную часть вопросов, а он знает все. Не говорим сейчас о том, едут ли туда из Косово, не знаю об этом, не имею такой информации, запросим ее у наших российских друзей", - заявил Вучич агентству Танюг.
"Наши спецслужбы работают вместе с ними и уверен, что господин Патрушев вскоре приедет в Белград. Он фактически шеф всех спецслужб в России. Он через несколько дней приезжает в Белград, и тогда запросим информацию", - указал президент Сербии.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреСергей ЛавровРоссияКиевМоскваВооруженные силы УкраиныООННАТО
 
 
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