https://ria.ru/20220219/patrushev-1773842680.html

Власти Сербии обменяются с Патрушевым данными о бойцах с Балкан на Украине

Власти Сербии обменяются с Патрушевым данными о бойцах с Балкан на Украине - РИА Новости, 20.02.2022

Власти Сербии обменяются с Патрушевым данными о бойцах с Балкан на Украине

Спецслужбы Сербии обменяются с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым в ходе его скорого визита в Белград информацией о бойцах из региона Западных Балкан в... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-19T23:47

2022-02-19T23:47

2022-02-20T01:40

в мире

сергей лавров

россия

киев

москва

вооруженные силы украины

оон

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739032076_0:67:2395:1414_1920x0_80_0_0_0d958046b1bd9e342895078fe04fc67a.jpg

БЕЛГРАД, 19 фев – РИА Новости. Спецслужбы Сербии обменяются с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым в ходе его скорого визита в Белград информацией о бойцах из региона Западных Балкан в зоне конфликта на Украине, заявил сербский президент Александр Вучич.Вучичу в субботу журналисты задали вопрос об упоминании главой МИД РФ Сергеем Лавровым информации о приезде на Украину бойцов из Косово, Боснии и Герцеговины и других балканских стран для участия в конфликте на стороне ВСУ."Сергей Лавров очень точен в своей информации, некоторые большие мировые лидеры знают основную часть вопросов, а он знает все. Не говорим сейчас о том, едут ли туда из Косово, не знаю об этом, не имею такой информации, запросим ее у наших российских друзей", - заявил Вучич агентству Танюг.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220212/donbass-1772518586.html

https://ria.ru/20220219/serbiya-1773771803.html

россия

киев

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, россия, киев, москва, вооруженные силы украины, оон, нато