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В Греции задержали капитана и механиков сгоревшего парома, сообщили СМИ
В Греции задержали капитана и механиков сгоревшего парома, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.02.2022
В Греции задержали капитана и механиков сгоревшего парома, сообщили СМИ
Капитана и двух механиков сгоревшего парома Euroferry Olympia доставили в прокуратуру, прокурор распорядился провести срочное предварительное расследование,... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T17:30
2022-02-19T17:30
в мире
корфу
греция
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АФИНЫ, 19 фев - РИА Новости. Капитана и двух механиков сгоревшего парома Euroferry Olympia доставили в прокуратуру, прокурор распорядился провести срочное предварительное расследование, поскольку имеющихся пока данных недостаточно для возбуждения уголовного дела, сообщает греческое общественное телевидение ERT.После беседы у прокурора капитан и механики отпущены.Пожар на пароме, направлявшемся в итальянский порт Бриндизи из греческой Игуменицы, начался ночью в пятницу, вскоре после отплытия. На борту находились 239 пассажиров и 51 член экипажа, большинство пересели на спасательные плоты, а затем их доставили на остров Корфу катер итальянской финансовой гвардии и спасательная шлюпка береговой охраны. Пропали без вести 12 человек, сообщает телеканал. Еще двое иностранных пассажиров оставались на борту судна, их удалось спасти через несколько часов.Срочное предварительное расследование будет проведено управлением Центрального порта Корфу под надзором двух заместителей прокурора и под надзором главного прокурора Корфу.Им предстоит выяснить, были ли совершены уголовные преступления по статьям кораблекрушение, поджог и нарушение правил безопасного судовождения.Прокуратура дала десять указаний членам центральной администрации порта, которые будут проводить расследование, включая выяснение причин катастрофического пожара, а также получение письменных показаний от спасённых и других выживших, то есть рыбаков, которые были в районе ЧП, сообщает ERT.Телеканал сообщает, что пожар на пароме до сих не потушен. Густой дым и высокая температура затрудняют доступ пожарных к очагам горения.
https://ria.ru/20220218/parom-1773500119.html
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корфу
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2022
Дарья Буймова
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7 495 645-6601
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60
353
60
в мире, корфу, греция
17:30 19.02.2022
 
В Греции задержали капитана и механиков сгоревшего парома, сообщили СМИ

ERT: в Греции задержали капитана и двух механиков сгоревшего парома Euroferry Olympia

© REUTERS / Italian Coastguard Press OfficeПожар на пароме Euroferry Olympia в Ионическом море
Пожар на пароме Euroferry Olympia в Ионическом море - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Italian Coastguard Press Office
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 19 фев - РИА Новости. Капитана и двух механиков сгоревшего парома Euroferry Olympia доставили в прокуратуру, прокурор распорядился провести срочное предварительное расследование, поскольку имеющихся пока данных недостаточно для возбуждения уголовного дела, сообщает греческое общественное телевидение ERT.
После беседы у прокурора капитан и механики отпущены.
Пожар на пароме Euroferry Olympia в Ионическом море - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 10:48
На горящем в Ионическом море пароме прогремели взрывы
Пожар на пароме, направлявшемся в итальянский порт Бриндизи из греческой Игуменицы, начался ночью в пятницу, вскоре после отплытия. На борту находились 239 пассажиров и 51 член экипажа, большинство пересели на спасательные плоты, а затем их доставили на остров Корфу катер итальянской финансовой гвардии и спасательная шлюпка береговой охраны. Пропали без вести 12 человек, сообщает телеканал. Еще двое иностранных пассажиров оставались на борту судна, их удалось спасти через несколько часов.
Срочное предварительное расследование будет проведено управлением Центрального порта Корфу под надзором двух заместителей прокурора и под надзором главного прокурора Корфу.
Им предстоит выяснить, были ли совершены уголовные преступления по статьям кораблекрушение, поджог и нарушение правил безопасного судовождения.
Прокуратура дала десять указаний членам центральной администрации порта, которые будут проводить расследование, включая выяснение причин катастрофического пожара, а также получение письменных показаний от спасённых и других выживших, то есть рыбаков, которые были в районе ЧП, сообщает ERT.
Телеканал сообщает, что пожар на пароме до сих не потушен. Густой дым и высокая температура затрудняют доступ пожарных к очагам горения.
Эвакуация пассажиров парома Euroferry Olympia, Греция - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 08:24Туризм
Всех пассажиров горящего у берегов Греции лайнера эвакуировали
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреКорфуГреция
 
 
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