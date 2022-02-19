https://ria.ru/20220219/parom-1773800714.html

В Греции задержали капитана и механиков сгоревшего парома, сообщили СМИ

В Греции задержали капитана и механиков сгоревшего парома, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.02.2022

В Греции задержали капитана и механиков сгоревшего парома, сообщили СМИ

Капитана и двух механиков сгоревшего парома Euroferry Olympia доставили в прокуратуру, прокурор распорядился провести срочное предварительное расследование,... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T17:30

2022-02-19T17:30

2022-02-19T17:30

в мире

корфу

греция

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АФИНЫ, 19 фев - РИА Новости. Капитана и двух механиков сгоревшего парома Euroferry Olympia доставили в прокуратуру, прокурор распорядился провести срочное предварительное расследование, поскольку имеющихся пока данных недостаточно для возбуждения уголовного дела, сообщает греческое общественное телевидение ERT.После беседы у прокурора капитан и механики отпущены.Пожар на пароме, направлявшемся в итальянский порт Бриндизи из греческой Игуменицы, начался ночью в пятницу, вскоре после отплытия. На борту находились 239 пассажиров и 51 член экипажа, большинство пересели на спасательные плоты, а затем их доставили на остров Корфу катер итальянской финансовой гвардии и спасательная шлюпка береговой охраны. Пропали без вести 12 человек, сообщает телеканал. Еще двое иностранных пассажиров оставались на борту судна, их удалось спасти через несколько часов.Срочное предварительное расследование будет проведено управлением Центрального порта Корфу под надзором двух заместителей прокурора и под надзором главного прокурора Корфу.Им предстоит выяснить, были ли совершены уголовные преступления по статьям кораблекрушение, поджог и нарушение правил безопасного судовождения.Прокуратура дала десять указаний членам центральной администрации порта, которые будут проводить расследование, включая выяснение причин катастрофического пожара, а также получение письменных показаний от спасённых и других выживших, то есть рыбаков, которые были в районе ЧП, сообщает ERT.Телеканал сообщает, что пожар на пароме до сих не потушен. Густой дым и высокая температура затрудняют доступ пожарных к очагам горения.

https://ria.ru/20220218/parom-1773500119.html

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корфу

греция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, корфу, греция