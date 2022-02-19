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"Закончится войной". Байдену указали на опасную ошибку по Украине
ТАС: Байден может повторить трагическую ошибку в Европе - РИА Новости, 19.02.2022
"Закончится войной". Байдену указали на опасную ошибку по Украине
Заявления президента США Джо Байдена о бездоказательной российской угрозе, а также провоцирование Киева способствуют нагнетанию напряжения в Европе и могут... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T19:20
2022-02-19T22:14
россия
нато
сша
украина
джо байден
в мире
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Заявления президента США Джо Байдена о бездоказательной российской угрозе, а также провоцирование Киева способствуют нагнетанию напряжения в Европе и могут "закончиться ненужной войной", пишет военный эксперт Джордан Прескотт в The American Conservative."Крымская война вошла в историю как одна из самых бессмысленных войн. &lt;…&gt; Не помня истории, Байден, кажется, трагически обречен на ее повторение", — подчеркнул специалист.По мнению Прескотта, войну XIX века Турции, Запада и России можно было закончить дипломатическим путем, не доводя до смертельных боев в Крыму. Западные союзники не смогли наладить сотрудничество и найти общие интересы, считает он. Война унесла жизни огромного количества людей, но не принесла победы ни Турции, ни Европе.По словам аналитика, современный западный альянс может не выдержать эскалации конфликта с Россией и расколоться, так как многие европейские столицы связывает деловое сотрудничество с Москвой.В своем последнем видеообращении американский президент заявил, что Россия якобы "попытается атаковать Украину в ближайшие дни", но никаких доказательств таких намерений не привел.Крымская война 1853-1856 годов, или Восточная война — война между Российской империей с одной стороны и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства — с другой.На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за этого власти самопровозглашенных республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://ria.ru/20220219/bayden-1773792415.html
https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html
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Кирилл Иванников
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россия, нато, сша, украина, джо байден, в мире
19:20 19.02.2022 (обновлено: 22:14 19.02.2022)
 
ТАС: Байден может повторить трагическую ошибку в Европе

The American Conservative: Байден может повторить трагическую ошибку в Европе

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден прибывает на саммит ЕС — США в Брюссель, Бельгия
Президент США Джо Байден прибывает на саммит ЕС — США в Брюссель, Бельгия - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден прибывает на саммит ЕС — США в Брюссель, Бельгия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Заявления президента США Джо Байдена о бездоказательной российской угрозе, а также провоцирование Киева способствуют нагнетанию напряжения в Европе и могут "закончиться ненужной войной", пишет военный эксперт Джордан Прескотт в The American Conservative.
"Крымская война вошла в историю как одна из самых бессмысленных войн. <…> Не помня истории, Байден, кажется, трагически обречен на ее повторение", — подчеркнул специалист.
Президент США Джо Байден во время специального обращения - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 16:31
Французы пришли в ужас после новых слов Байдена об Украине
По мнению Прескотта, войну XIX века Турции, Запада и России можно было закончить дипломатическим путем, не доводя до смертельных боев в Крыму. Западные союзники не смогли наладить сотрудничество и найти общие интересы, считает он. Война унесла жизни огромного количества людей, но не принесла победы ни Турции, ни Европе.
По словам аналитика, современный западный альянс может не выдержать эскалации конфликта с Россией и расколоться, так как многие европейские столицы связывает деловое сотрудничество с Москвой.
В своем последнем видеообращении американский президент заявил, что Россия якобы "попытается атаковать Украину в ближайшие дни", но никаких доказательств таких намерений не привел.
Украинский военнослужащий во время учений в Ровенской области, Украина. 16 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 08:00
Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
Крымская война 1853-1856 годов, или Восточная война — война между Российской империей с одной стороны и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства — с другой.
На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за этого власти самопровозглашенных республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Кирилл Иванников
 
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