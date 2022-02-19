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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/orenburg-1773720759.html
Оренбургская область готова принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР
Оренбургская область готова принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.02.2022
Оренбургская область готова принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР
Оренбургская область готовится принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР, заявил РИА Новости губернатор региона Денис Паслер. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T07:51
2022-02-19T07:59
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
общество
оренбургская область
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УФА, 19 фев - РИА Новости. Оренбургская область готовится принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР, заявил РИА Новости губернатор региона Денис Паслер.Он отметил, что поручил начать подготовку к приему."Решаем вопрос, какое количество людей сможет принять Оренбуржье. Социальная служба готовится при необходимости обеспечить прибывших предметами первой необходимости", - уточнил губернатор.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, общество, оренбургская область
07:51 19.02.2022 (обновлено: 07:59 19.02.2022)
 
Оренбургская область готова принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР

Губернатор Паслер: Оренбургская область готова принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Владимир ПесняГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
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УФА, 19 фев - РИА Новости. Оренбургская область готовится принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР, заявил РИА Новости губернатор региона Денис Паслер.
"Оренбургская область готова принять жителей Донецкой и Луганской народных республик. Мы не можем остаться в стороне, когда столько женщин, детей и пожилых людей находятся в опасности. Речь идет о жизни людей, поэтому другого решения быть не может. О нашей готовности уведомлен глава МЧС России", - сказал Паслер.
Он отметил, что поручил начать подготовку к приему.
"Решаем вопрос, какое количество людей сможет принять Оренбуржье. Социальная служба готовится при необходимости обеспечить прибывших предметами первой необходимости", - уточнил губернатор.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
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Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаОбществоОренбургская область
 
 
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