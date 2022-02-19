https://ria.ru/20220219/orenburg-1773720759.html

Оренбургская область готова принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР

Оренбургская область готова принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.02.2022

Оренбургская область готова принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР

Оренбургская область готовится принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР, заявил РИА Новости губернатор региона Денис Паслер. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T07:51

2022-02-19T07:51

2022-02-19T07:59

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

общество

оренбургская область

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УФА, 19 фев - РИА Новости. Оренбургская область готовится принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР, заявил РИА Новости губернатор региона Денис Паслер.Он отметил, что поручил начать подготовку к приему."Решаем вопрос, какое количество людей сможет принять Оренбуржье. Социальная служба готовится при необходимости обеспечить прибывших предметами первой необходимости", - уточнил губернатор.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/kosachev-1773720040.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

оренбургская область

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Максим Горбачев

ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, общество, оренбургская область