07:51 19.02.2022 (обновлено: 07:59 19.02.2022)
Оренбургская область готова принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР
Губернатор Паслер: Оренбургская область готова принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
УФА, 19 фев - РИА Новости. Оренбургская область готовится принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР, заявил РИА Новости губернатор региона Денис Паслер.
"Оренбургская область готова принять жителей Донецкой и Луганской народных республик. Мы не можем остаться в стороне, когда столько женщин, детей и пожилых людей находятся в опасности. Речь идет о жизни людей, поэтому другого решения быть не может. О нашей готовности уведомлен глава МЧС России", - сказал Паслер.
Он отметил, что поручил начать подготовку к приему.
"Решаем вопрос, какое количество людей сможет принять Оренбуржье. Социальная служба готовится при необходимости обеспечить прибывших предметами первой необходимости", - уточнил губернатор.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Опубликовано: Максим Горбачев