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Британия пригрозила запретить въезд "олигархам из России" из-за Украины
Британия пригрозила запретить въезд "олигархам из России" из-за Украины - РИА Новости, 19.02.2022
Британия пригрозила запретить въезд "олигархам из России" из-за Украины
Великобритания запретит "российским олигархам" въезд и наложит запрет на передвижение капитала, а также осложнит доступ России к рынку суверенных долгов в... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T21:08
2022-02-19T21:09
москва
украина
владимир путин
в мире
россия
парламент великобритании
санкции
санкции в отношении россии
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МЮНХЕН, 19 фев - РИА Новости. Великобритания запретит "российским олигархам" въезд и наложит запрет на передвижение капитала, а также осложнит доступ России к рынку суверенных долгов в случае эскалации на Украине, заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс."Я слышала, что президент Зеленский говорил о санкциях, мы настроены решительно на то, чтобы Россия заплатила большую цену в случае вторжения на Украину. Мы остановим возможность для олигархов перемещать свои капиталы, мы запретим им поездки. Мы усложним доступ российским компаниям на наш рынок капитала и сделаем сложнее для России доступ к рынку суверенных долгов", - сказала Трасс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.Ранее парламент Великобритании одобрил поправки к закону о санкциях в отношении России, который позволяет вводить ограничительные меры против более широкого круга лиц и компаний из РФ, которые, по мнению британской стороны, дестабилизируют ситуацию на Украине.Предыдущий санкционный режим против России позволял правительству Британии вводить санкции только в отношении тех, кто, по ее мнению, напрямую вовлечен в "дестабилизацию" Украины. Теперь критерии определения этих лиц и предприятий значительно расширены, в частности, под ограничения могут попасть предприятия и лица, которые представляют стратегическую и экономическую важность для России. Внесенные изменения не означают автоматического введения санкций против отдельных лиц или организаций, но они дадут дополнительные возможности вводить их в случае обострения ситуации вокруг Украины.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html
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москва, украина, владимир путин, в мире, россия, парламент великобритании, санкции, санкции в отношении россии, великобритания, лиз трасс
21:08 19.02.2022 (обновлено: 21:09 19.02.2022)
 
Британия пригрозила запретить въезд "олигархам из России" из-за Украины

Глава МИД Британии Трасс пригрозила запретить въезд "олигархам из России" из-за Украины

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс
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МЮНХЕН, 19 фев - РИА Новости. Великобритания запретит "российским олигархам" въезд и наложит запрет на передвижение капитала, а также осложнит доступ России к рынку суверенных долгов в случае эскалации на Украине, заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.
"Я слышала, что президент Зеленский говорил о санкциях, мы настроены решительно на то, чтобы Россия заплатила большую цену в случае вторжения на Украину. Мы остановим возможность для олигархов перемещать свои капиталы, мы запретим им поездки. Мы усложним доступ российским компаниям на наш рынок капитала и сделаем сложнее для России доступ к рынку суверенных долгов", - сказала Трасс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Украинский военнослужащий во время учений в Ровенской области, Украина. 16 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 08:00
Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
Ранее парламент Великобритании одобрил поправки к закону о санкциях в отношении России, который позволяет вводить ограничительные меры против более широкого круга лиц и компаний из РФ, которые, по мнению британской стороны, дестабилизируют ситуацию на Украине.
Предыдущий санкционный режим против России позволял правительству Британии вводить санкции только в отношении тех, кто, по ее мнению, напрямую вовлечен в "дестабилизацию" Украины. Теперь критерии определения этих лиц и предприятий значительно расширены, в частности, под ограничения могут попасть предприятия и лица, которые представляют стратегическую и экономическую важность для России. Внесенные изменения не означают автоматического введения санкций против отдельных лиц или организаций, но они дадут дополнительные возможности вводить их в случае обострения ситуации вокруг Украины.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 08:00
США тащат Украину на войну
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 08:00
Операция по принуждению России к войне провалилась
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
МоскваУкраинаВладимир ПутинВ миреРоссияПарламент ВеликобританииСанкцииСанкции в отношении РоссииВеликобританияЛиз Трасс
 
 
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