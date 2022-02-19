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Британия пригрозила запретить въезд "олигархам из России" из-за Украины

Британия пригрозила запретить въезд "олигархам из России" из-за Украины - РИА Новости, 19.02.2022

Британия пригрозила запретить въезд "олигархам из России" из-за Украины

Великобритания запретит "российским олигархам" въезд и наложит запрет на передвижение капитала, а также осложнит доступ России к рынку суверенных долгов в... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T21:08

2022-02-19T21:08

2022-02-19T21:09

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санкции в отношении россии

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МЮНХЕН, 19 фев - РИА Новости. Великобритания запретит "российским олигархам" въезд и наложит запрет на передвижение капитала, а также осложнит доступ России к рынку суверенных долгов в случае эскалации на Украине, заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс."Я слышала, что президент Зеленский говорил о санкциях, мы настроены решительно на то, чтобы Россия заплатила большую цену в случае вторжения на Украину. Мы остановим возможность для олигархов перемещать свои капиталы, мы запретим им поездки. Мы усложним доступ российским компаниям на наш рынок капитала и сделаем сложнее для России доступ к рынку суверенных долгов", - сказала Трасс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.Ранее парламент Великобритании одобрил поправки к закону о санкциях в отношении России, который позволяет вводить ограничительные меры против более широкого круга лиц и компаний из РФ, которые, по мнению британской стороны, дестабилизируют ситуацию на Украине.Предыдущий санкционный режим против России позволял правительству Британии вводить санкции только в отношении тех, кто, по ее мнению, напрямую вовлечен в "дестабилизацию" Украины. Теперь критерии определения этих лиц и предприятий значительно расширены, в частности, под ограничения могут попасть предприятия и лица, которые представляют стратегическую и экономическую важность для России. Внесенные изменения не означают автоматического введения санкций против отдельных лиц или организаций, но они дадут дополнительные возможности вводить их в случае обострения ситуации вокруг Украины.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

москва, украина, владимир путин, в мире, россия, парламент великобритании, санкции, санкции в отношении россии, великобритания, лиз трасс