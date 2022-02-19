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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/odkb-1773831123.html
Генсек ОДКБ допустил отправку миротворцев в Донбасс
Генсек ОДКБ допустил отправку миротворцев в Донбасс - РИА Новости, 19.02.2022
Генсек ОДКБ допустил отправку миротворцев в Донбасс
Организация Договора о коллективной безопасности могла бы направить миротворцев в Донбасс при согласии Киева и санкции Совета безопасности ООН, заявил генсек... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T21:29
2022-02-19T22:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
одкб
луганская народная республика
оон
украина
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности могла бы направить миротворцев в Донбасс при согласии Киева и санкции Совета безопасности ООН, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась."Гипотетически это можно представить (размещение миротворцев - ред.) при доброй воле со стороны Украины, ведь это ее территория, если будет мандат со стороны Совета Безопасности ООН и если возникнет необходимость и это решение поддержали бы все наши правительства", - заявил Зась агентству Рейтер.По мнению Зася, решение ситуации нужно искать через диалог. "Должно быть понимание необходимости сесть за стол и договориться о чем-то. Это новая реальность", - сказал генсек.Он добавил, что ОДКБ и ее члены всегда тщательно оценивают любое решение, связанное с использованием силы, при необходимости организация может быстро направить миротворцев. "Поверьте, можем направить, сколько нужно. Если нам потребуется 300 тысяч, то направим, если нам потребуется 17 тысяч, то направим. Если нам потребуется больше - направим больше. Столько, сколько нужно", - сказал Зась.Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявлял РИА Новости, что вопрос о миротворцах ООН в Донбассе закрыт окончательно и не обсуждается, в нынешних условиях развертывание миротворческой миссии ООН на границе России и Украины не нужно, они не помогут решить внутриукраинский конфликт.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/donbass-1773822569.html
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Дарья Буймова
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, одкб, луганская народная республика, оон, украина
21:29 19.02.2022 (обновлено: 22:50 19.02.2022)
 
Генсек ОДКБ допустил отправку миротворцев в Донбасс

Генсек ОДКБ Зась допустил отправку миротворцев в Донбасс при согласии Украины и ООН

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкФлаги стран ОДКБ
Флаги стран ОДКБ - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности могла бы направить миротворцев в Донбасс при согласии Киева и санкции Совета безопасности ООН, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.
"Гипотетически это можно представить (размещение миротворцев - ред.) при доброй воле со стороны Украины, ведь это ее территория, если будет мандат со стороны Совета Безопасности ООН и если возникнет необходимость и это решение поддержали бы все наши правительства", - заявил Зась агентству Рейтер.
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Вчера, 20:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Главы МИД G7 заявили, что Россия должна оказать влияние на ДНР и ЛНР
По мнению Зася, решение ситуации нужно искать через диалог. "Должно быть понимание необходимости сесть за стол и договориться о чем-то. Это новая реальность", - сказал генсек.
Он добавил, что ОДКБ и ее члены всегда тщательно оценивают любое решение, связанное с использованием силы, при необходимости организация может быстро направить миротворцев. "Поверьте, можем направить, сколько нужно. Если нам потребуется 300 тысяч, то направим, если нам потребуется 17 тысяч, то направим. Если нам потребуется больше - направим больше. Столько, сколько нужно", - сказал Зась.
Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявлял РИА Новости, что вопрос о миротворцах ООН в Донбассе закрыт окончательно и не обсуждается, в нынешних условиях развертывание миротворческой миссии ООН на границе России и Украины не нужно, они не помогут решить внутриукраинский конфликт.
В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаОДКБЛуганская Народная РеспубликаООНУкраина
 
 
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