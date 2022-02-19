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Генсек ОДКБ допустил отправку миротворцев в Донбасс

Генсек ОДКБ допустил отправку миротворцев в Донбасс - РИА Новости, 19.02.2022

Генсек ОДКБ допустил отправку миротворцев в Донбасс

Организация Договора о коллективной безопасности могла бы направить миротворцев в Донбасс при согласии Киева и санкции Совета безопасности ООН, заявил генсек... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T21:29

2022-02-19T21:29

2022-02-19T22:50

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности могла бы направить миротворцев в Донбасс при согласии Киева и санкции Совета безопасности ООН, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась."Гипотетически это можно представить (размещение миротворцев - ред.) при доброй воле со стороны Украины, ведь это ее территория, если будет мандат со стороны Совета Безопасности ООН и если возникнет необходимость и это решение поддержали бы все наши правительства", - заявил Зась агентству Рейтер.По мнению Зася, решение ситуации нужно искать через диалог. "Должно быть понимание необходимости сесть за стол и договориться о чем-то. Это новая реальность", - сказал генсек.Он добавил, что ОДКБ и ее члены всегда тщательно оценивают любое решение, связанное с использованием силы, при необходимости организация может быстро направить миротворцев. "Поверьте, можем направить, сколько нужно. Если нам потребуется 300 тысяч, то направим, если нам потребуется 17 тысяч, то направим. Если нам потребуется больше - направим больше. Столько, сколько нужно", - сказал Зась.Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявлял РИА Новости, что вопрос о миротворцах ООН в Донбассе закрыт окончательно и не обсуждается, в нынешних условиях развертывание миротворческой миссии ООН на границе России и Украины не нужно, они не помогут решить внутриукраинский конфликт.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, одкб, луганская народная республика, оон, украина