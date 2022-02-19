https://ria.ru/20220219/obstrely-1773826090.html
В ДНР сообщили о еще двух обстрелах со стороны силовиков
В ДНР сообщили о еще двух обстрелах со стороны силовиков - РИА Новости, 19.02.2022
В ДНР сообщили о еще двух обстрелах со стороны силовиков
Украинские силовики обстреляли еще два населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республике, говорится в заявлении представительства ДНР в... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T20:36
2022-02-19T20:36
2022-02-19T21:39
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли еще два населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республике, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно заявлению, по населенному пункту Саханка выпущено шесть мин запрещенным минскими соглашениями калибром 120 миллиметров, по н.п. Докучаевск выпущено 25 гранат из АГС.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, эвакуация жителей днр и лнр в россию
20:36 19.02.2022 (обновлено: 21:39 19.02.2022)
В ДНР сообщили о еще двух обстрелах со стороны силовиков
В представительстве ДНР в СЦКК сообщили о еще двух обстрелах со стороны силовиков