https://ria.ru/20220219/obstrely-1773826090.html

В ДНР сообщили о еще двух обстрелах со стороны силовиков

В ДНР сообщили о еще двух обстрелах со стороны силовиков - РИА Новости, 19.02.2022

В ДНР сообщили о еще двух обстрелах со стороны силовиков

Украинские силовики обстреляли еще два населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республике, говорится в заявлении представительства ДНР в... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T20:36

2022-02-19T20:36

2022-02-19T21:39

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли еще два населенных пункта в самопровозглашенной Донецкой народной республике, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно заявлению, по населенному пункту Саханка выпущено шесть мин запрещенным минскими соглашениями калибром 120 миллиметров, по н.п. Докучаевск выпущено 25 гранат из АГС.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, эвакуация жителей днр и лнр в россию