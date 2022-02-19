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В милиции ЛНР заявили об интенсивных обстрелах на линии соприкосновения

В милиции ЛНР заявили об интенсивных обстрелах на линии соприкосновения - РИА Новости, 19.02.2022

В милиции ЛНР заявили об интенсивных обстрелах на линии соприкосновения

По данным Народной милиции ЛНР, "обстановка на линии боевого соприкосновения продолжает оставаться напряженной". РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T17:43

2022-02-19T17:43

2022-02-19T17:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. По данным Народной милиции ЛНР, "обстановка на линии боевого соприкосновения продолжает оставаться напряженной"."Со стороны украинской армии на линии боевого соприкосновения ведутся систематические интенсивные обстрелы территории Луганской народной республики", - отмечается в заявлении.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина