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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/obstrely-1773803966.html
В милиции ЛНР заявили об интенсивных обстрелах на линии соприкосновения
В милиции ЛНР заявили об интенсивных обстрелах на линии соприкосновения - РИА Новости, 19.02.2022
В милиции ЛНР заявили об интенсивных обстрелах на линии соприкосновения
По данным Народной милиции ЛНР, "обстановка на линии боевого соприкосновения продолжает оставаться напряженной". РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T17:43
2022-02-19T17:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. По данным Народной милиции ЛНР, "обстановка на линии боевого соприкосновения продолжает оставаться напряженной"."Со стороны украинской армии на линии боевого соприкосновения ведутся систематические интенсивные обстрелы территории Луганской народной республики", - отмечается в заявлении.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Ольга Филиппова
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
17:43 19.02.2022 (обновлено: 17:57 19.02.2022)
 
В милиции ЛНР заявили об интенсивных обстрелах на линии соприкосновения

Народная милиция ЛНР заявила об интенсивных обстрелах на линии соприкосновения

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. По данным Народной милиции ЛНР, "обстановка на линии боевого соприкосновения продолжает оставаться напряженной".
"Со стороны украинской армии на линии боевого соприкосновения ведутся систематические интенсивные обстрелы территории Луганской народной республики", - отмечается в заявлении.
В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Ольга Филиппова
 
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