Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/obstrely-1773786197.html
В ДНР сообщили об обстреле еще двух населенных пунктов
В ДНР сообщили об обстреле еще двух населенных пунктов - РИА Новости, 19.02.2022
В ДНР сообщили об обстреле еще двух населенных пунктов
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что еще два населенных пункта на юге... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T15:41
2022-02-19T16:14
в мире
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
обострение ситуации в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772998393_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_53b668869abc17ef6262d3f0b1bd286c.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что еще два населенных пункта на юге самопровозглашенной республики подверглись обстрелу украинских силовиков.Согласно заявлению, по населенному пункту Ленинское выпущено 38 снарядов калибром 122 миллиметра, по пункту Белая Каменка - 15 мин запрещенным минскими соглашениями калибром 120 миллиметров.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/voyna-1773734462.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772998393_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_6ae940a57f86fc48d7c647272dd04195.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
15:41 19.02.2022 (обновлено: 16:14 19.02.2022)
 
В ДНР сообщили об обстреле еще двух населенных пунктов

В представительстве ДНР в СЦКК сообщили об обстреле еще двух населенных пунктов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР демонстрирует осколок снаряда, которыми обстреливают их позиции
Военнослужащий ДНР демонстрирует осколок снаряда, которыми обстреливают их позиции - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ДНР демонстрирует осколок снаряда, которыми обстреливают их позиции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что еще два населенных пункта на юге самопровозглашенной республики подверглись обстрелу украинских силовиков.
Согласно заявлению, по населенному пункту Ленинское выпущено 38 снарядов калибром 122 миллиметра, по пункту Белая Каменка - 15 мин запрещенным минскими соглашениями калибром 120 миллиметров.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 10:24
В США назвали Байдена единственным разжигателем войны на Украине
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала