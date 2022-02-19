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В ДНР сообщили об обстреле еще двух населенных пунктов

В ДНР сообщили об обстреле еще двух населенных пунктов - РИА Новости, 19.02.2022

В ДНР сообщили об обстреле еще двух населенных пунктов

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что еще два населенных пункта на юге... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T15:41

2022-02-19T15:41

2022-02-19T16:14

в мире

ситуация в днр и лнр

владимир зеленский

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что еще два населенных пункта на юге самопровозглашенной республики подверглись обстрелу украинских силовиков.Согласно заявлению, по населенному пункту Ленинское выпущено 38 снарядов калибром 122 миллиметра, по пункту Белая Каменка - 15 мин запрещенным минскими соглашениями калибром 120 миллиметров.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина