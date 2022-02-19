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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/obstrely-1773714204.html
ВСУ за минувшие сутки 31 раз обстреляли территорию ЛНР, заявили в Луганске
ВСУ за минувшие сутки 31 раз обстреляли территорию ЛНР, заявили в Луганске - РИА Новости, 19.02.2022
ВСУ за минувшие сутки 31 раз обстреляли территорию ЛНР, заявили в Луганске
Украинские силовики 31 раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T04:11
2022-02-19T04:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
лнр
днр
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ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики 31 раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что украинские силовики 17 февраля 29 раз обстреляли территорию республики.По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики, используя, в том числе, арторудия калибром 122 миллиметра, крупнокалиберные минометы и гранатометы различных типов.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, лнр, днр
04:11 19.02.2022 (обновлено: 04:23 19.02.2022)
 
ВСУ за минувшие сутки 31 раз обстреляли территорию ЛНР, заявили в Луганске

Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ за сутки 31 раз обстреляли территорию республики

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР
Военнослужащий ЛНР - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Военнослужащий ЛНР
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ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики 31 раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что украинские силовики 17 февраля 29 раз обстреляли территорию республики.
"За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 31 нарушение режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики, используя, в том числе, арторудия калибром 122 миллиметра, крупнокалиберные минометы и гранатометы различных типов.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
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Опубликовано: Максим Горбачев
 
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