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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/obstrely-1773710842.html
В ЛНР заявили о двух новых минометных обстрелах со стороны ВСУ
В ЛНР заявили о двух новых минометных обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.02.2022
В ЛНР заявили о двух новых минометных обстрелах со стороны ВСУ
Представительство самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о двух обстрелах со стороны... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T02:53
2022-02-19T02:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о двух обстрелах со стороны украинских силовиков из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров.В заявлении отмечается, что информация о повреждениях и пострадавших уточняется.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика
02:53 19.02.2022
 
В ЛНР заявили о двух новых минометных обстрелах со стороны ВСУ

Представительство ЛНР в СЦКК заявило о двух новых минометных обстрелах со стороны ВСУ

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР
Военнослужащий ЛНР - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Военнослужащий ЛНР
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ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о двух обстрелах со стороны украинских силовиков из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два нарушения режима прекращения огня по следующим направлениям: в 00.27 н.п. Новотошковское – Донецкий: миномет 120мм (15 мин); в 01.45 н.п. Трехизбенка – Славяносербск: миномет 120мм (9 мин)", - говорится в заявлении.
В заявлении отмечается, что информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
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Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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Пулеметная лентаОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортаж00:58
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