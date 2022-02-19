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В ЛНР заявили о двух новых минометных обстрелах со стороны ВСУ
В ЛНР заявили о двух новых минометных обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.02.2022
В ЛНР заявили о двух новых минометных обстрелах со стороны ВСУ
Представительство самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о двух обстрелах со стороны... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T02:53
2022-02-19T02:53
2022-02-19T02:53
обострение ситуации в днр и лнр
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луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о двух обстрелах со стороны украинских силовиков из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров.В заявлении отмечается, что информация о повреждениях и пострадавших уточняется.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика
В ЛНР заявили о двух новых минометных обстрелах со стороны ВСУ
Представительство ЛНР в СЦКК заявило о двух новых минометных обстрелах со стороны ВСУ