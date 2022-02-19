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При обстреле Ростовской области с территории Украины разрушены два здания
При обстреле Ростовской области с территории Украины разрушены два здания - РИА Новости, 19.02.2022
При обстреле Ростовской области с территории Украины разрушены два здания
Один нежилой дом и хозяйственная постройка разрушены в результате обстрела Ростовской области с территории Украины из РСЗО, жертв нет, сообщает СК РФ. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T19:55
2022-02-19T19:55
2022-02-19T19:55
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
тарасовский район
украина
донбасс
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Один нежилой дом и хозяйственная постройка разрушены в результате обстрела Ростовской области с территории Украины из РСЗО, жертв нет, сообщает СК РФ."Девятнадцатого февраля 2022 года во второй половине дня неустановленные лица, находясь на территории Украины, используя реактивную систему залпового огня, произвели обстрел приграничной территории Тарасовского района Ростовской области, в результате чего полностью разрушен один нежилой дом в хуторе Маноцкий и одна хозяйственная постройка нежилого домовладения в хуторе Патроновка. Жертв среди мирного населения нет", - говорится в сообщении на сайте СК.Отмечается, что было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство общеопасным способом".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220219/donbass-1773809996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тарасовский район, украина, донбасс, следственный комитет россии (ск рф)
При обстреле Ростовской области с территории Украины разрушены два здания
После обстрела Ростовской области с территории Украины были разрушены дом и хозпостройка