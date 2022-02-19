https://ria.ru/20220219/obstrel-1773820405.html

При обстреле Ростовской области с территории Украины разрушены два здания

При обстреле Ростовской области с территории Украины разрушены два здания - РИА Новости, 19.02.2022

При обстреле Ростовской области с территории Украины разрушены два здания

Один нежилой дом и хозяйственная постройка разрушены в результате обстрела Ростовской области с территории Украины из РСЗО, жертв нет, сообщает СК РФ. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T19:55

2022-02-19T19:55

2022-02-19T19:55

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

тарасовский район

украина

донбасс

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773818915_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1ce8ede42e5c07f9fb685bb2b63624fe.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Один нежилой дом и хозяйственная постройка разрушены в результате обстрела Ростовской области с территории Украины из РСЗО, жертв нет, сообщает СК РФ."Девятнадцатого февраля 2022 года во второй половине дня неустановленные лица, находясь на территории Украины, используя реактивную систему залпового огня, произвели обстрел приграничной территории Тарасовского района Ростовской области, в результате чего полностью разрушен один нежилой дом в хуторе Маноцкий и одна хозяйственная постройка нежилого домовладения в хуторе Патроновка. Жертв среди мирного населения нет", - говорится в сообщении на сайте СК.Отмечается, что было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство общеопасным способом".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220219/donbass-1773809996.html

тарасовский район

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тарасовский район, украина, донбасс, следственный комитет россии (ск рф)