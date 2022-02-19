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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/obstrel-1773820405.html
При обстреле Ростовской области с территории Украины разрушены два здания
При обстреле Ростовской области с территории Украины разрушены два здания - РИА Новости, 19.02.2022
При обстреле Ростовской области с территории Украины разрушены два здания
Один нежилой дом и хозяйственная постройка разрушены в результате обстрела Ростовской области с территории Украины из РСЗО, жертв нет, сообщает СК РФ. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T19:55
2022-02-19T19:55
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
тарасовский район
украина
донбасс
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Один нежилой дом и хозяйственная постройка разрушены в результате обстрела Ростовской области с территории Украины из РСЗО, жертв нет, сообщает СК РФ."Девятнадцатого февраля 2022 года во второй половине дня неустановленные лица, находясь на территории Украины, используя реактивную систему залпового огня, произвели обстрел приграничной территории Тарасовского района Ростовской области, в результате чего полностью разрушен один нежилой дом в хуторе Маноцкий и одна хозяйственная постройка нежилого домовладения в хуторе Патроновка. Жертв среди мирного населения нет", - говорится в сообщении на сайте СК.Отмечается, что было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство общеопасным способом".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
Дарья Буймова
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происшествия, тарасовский район, украина, донбасс, следственный комитет россии (ск рф)
19:55 19.02.2022
 
При обстреле Ростовской области с территории Украины разрушены два здания

После обстрела Ростовской области с территории Украины были разрушены дом и хозпостройка

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииСотрудники правоохранительных органов России на месте попадания одного из снарядов в Ростовской области
Сотрудники правоохранительных органов России на месте попадания одного из снарядов в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Один нежилой дом и хозяйственная постройка разрушены в результате обстрела Ростовской области с территории Украины из РСЗО, жертв нет, сообщает СК РФ.
"Девятнадцатого февраля 2022 года во второй половине дня неустановленные лица, находясь на территории Украины, используя реактивную систему залпового огня, произвели обстрел приграничной территории Тарасовского района Ростовской области, в результате чего полностью разрушен один нежилой дом в хуторе Маноцкий и одна хозяйственная постройка нежилого домовладения в хуторе Патроновка. Жертв среди мирного населения нет", - говорится в сообщении на сайте СК.
Отмечается, что было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство общеопасным способом".
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Сотрудники правоохранительных органов России на месте падения снаряда недалеко от границы с Украиной в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 18:35В России
Опубликовано видео с места разрыва снаряда в Ростовской области
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияТарасовский районУкраинаДонбассСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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