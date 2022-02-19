https://ria.ru/20220219/obstrel-1773802417.html

В ФСБ подтвердили попадание двух снарядов на территорию России

В ФСБ подтвердили попадание двух снарядов на территорию России - РИА Новости, 19.02.2022

В ФСБ подтвердили попадание двух снарядов на территорию России

Ростовские пограничники зафиксировали попадание двух боеприпасов на территорию России, сообщил журналистам представитель Погрануправления ФСБ России по... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T17:38

2022-02-19T17:38

2022-02-19T17:44

обострение ситуации в днр и лнр

ростовская область

россия

происшествия

тарасовский район

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Ростовские пограничники зафиксировали попадание двух боеприпасов на территорию России, сообщил журналистам представитель Погрануправления ФСБ России по Ростовской области.Ранее источник РИА Новости сообщал, что в 4.00 мск субботы в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской Тарасовского района произошел взрыв. Пострадавших и разрушений нет. Еще один снаряд "Град" 120 миллиметров был обнаружен неподалеку. Кроме того, следователи выехали в приграничный с Украиной хутор Патроновка Тарасовского района, где за ночь разрушился нежилой дом."Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области зафиксировано попадание боеприпасов на территорию России. Один из снарядов взорвался в 2 километрах от российско-украинской границы на окраине станицы Митякинская Тарасовкого района. Другой снаряд разрушил хозяйственную постройку на территории частного домовладения в хуторе Маноцкий Тарасовкого района", - сказал он.Жертв и пострадавших нет.Правоохранительными органами проводится проверка.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220219/proisshestvie-1773781836.html

https://ria.ru/20220219/bastrykin-1773769707.html

ростовская область

россия

тарасовский район

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ростовская область, россия, происшествия, тарасовский район, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)