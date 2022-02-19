https://ria.ru/20220219/obstrel-1773802417.html
В ФСБ подтвердили попадание двух снарядов на территорию России
В ФСБ подтвердили попадание двух снарядов на территорию России - РИА Новости, 19.02.2022
В ФСБ подтвердили попадание двух снарядов на территорию России
Ростовские пограничники зафиксировали попадание двух боеприпасов на территорию России, сообщил журналистам представитель Погрануправления ФСБ России по... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T17:38
2022-02-19T17:38
2022-02-19T17:44
обострение ситуации в днр и лнр
ростовская область
россия
происшествия
тарасовский район
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Ростовские пограничники зафиксировали попадание двух боеприпасов на территорию России, сообщил журналистам представитель Погрануправления ФСБ России по Ростовской области.Ранее источник РИА Новости сообщал, что в 4.00 мск субботы в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской Тарасовского района произошел взрыв. Пострадавших и разрушений нет. Еще один снаряд "Град" 120 миллиметров был обнаружен неподалеку. Кроме того, следователи выехали в приграничный с Украиной хутор Патроновка Тарасовского района, где за ночь разрушился нежилой дом."Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области зафиксировано попадание боеприпасов на территорию России. Один из снарядов взорвался в 2 километрах от российско-украинской границы на окраине станицы Митякинская Тарасовкого района. Другой снаряд разрушил хозяйственную постройку на территории частного домовладения в хуторе Маноцкий Тарасовкого района", - сказал он.Жертв и пострадавших нет.Правоохранительными органами проводится проверка.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220219/proisshestvie-1773781836.html
https://ria.ru/20220219/bastrykin-1773769707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, россия, происшествия, тарасовский район, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
17:38 19.02.2022 (обновлено: 17:44 19.02.2022)
В ФСБ подтвердили попадание двух снарядов на территорию России
Ростовское погрануправление ФСБ подтвердило попадание двух снарядов на территорию России