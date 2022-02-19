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В ДНР заявили, что ВСУ продолжают обстреливать Докучаевск минометами

В ДНР заявили, что ВСУ продолжают обстреливать Докучаевск минометами - РИА Новости, 19.02.2022

В ДНР заявили, что ВСУ продолжают обстреливать Докучаевск минометами

Украинские силовики вновь обстреляли Докучаевск из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T03:12

2022-02-19T03:12

2022-02-19T03:25

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики вновь обстреляли Докучаевск из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров, сообщило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).По сообщению представительства ДНР, "зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 02:58 - н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: выпущено 14 мин калибром 120 мм".Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Максим Горбачев

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