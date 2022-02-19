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В ДНР заявили, что ВСУ продолжают обстреливать Докучаевск минометами
В ДНР заявили, что ВСУ продолжают обстреливать Докучаевск минометами - РИА Новости, 19.02.2022
В ДНР заявили, что ВСУ продолжают обстреливать Докучаевск минометами
Украинские силовики вновь обстреляли Докучаевск из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T03:12
2022-02-19T03:12
2022-02-19T03:25
обострение ситуации в днр и лнр
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ситуация в днр и лнр
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украина
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики вновь обстреляли Докучаевск из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров, сообщило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).По сообщению представительства ДНР, "зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 02:58 - н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: выпущено 14 мин калибром 120 мм".Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
03:12 19.02.2022 (обновлено: 03:25 19.02.2022)
В ДНР заявили, что ВСУ продолжают обстреливать Докучаевск минометами
Представительство ДНР в СЦКК заявило, что ВСУ продолжают обстреливать Докучаевск