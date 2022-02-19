https://ria.ru/20220219/obstrel-1773709227.html

В ДНР заявили о новом обстреле Докучаевска

В ДНР заявили о новом обстреле Докучаевска - РИА Новости, 19.02.2022

В ДНР заявили о новом обстреле Докучаевска

Украинские силовики снова обстреляли населенный пункт Докучаевск из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T02:20

2022-02-19T02:20

2022-02-19T02:37

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики снова обстреляли населенный пункт Докучаевск из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщению представительства ДНР, "зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 01.58 - населенный пункт Новотроицкое - населенный пункт Докучаевск: выпущено 14 мин калибром 120 миллиметров".Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика