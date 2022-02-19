Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/obstrel-1773709227.html
В ДНР заявили о новом обстреле Докучаевска
В ДНР заявили о новом обстреле Докучаевска - РИА Новости, 19.02.2022
В ДНР заявили о новом обстреле Докучаевска
Украинские силовики снова обстреляли населенный пункт Докучаевск из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T02:20
2022-02-19T02:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750386538_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1cff69938e5fbe511f9ca02b46384961.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики снова обстреляли населенный пункт Докучаевск из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщению представительства ДНР, "зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 01.58 - населенный пункт Новотроицкое - населенный пункт Докучаевск: выпущено 14 мин калибром 120 миллиметров".Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/rezhim-1773709874.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750386538_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_c1bfdfb7d8d4b7eacbb3f504239fc523.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика
02:20 19.02.2022 (обновлено: 02:37 19.02.2022)
 
В ДНР заявили о новом обстреле Докучаевска

Представительство ДНР в СЦКК заявило о новом обстреле Докучаевска

© РИА Новости / Сергей АверинОбстрел в Донецкой области
Обстрел в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Обстрел в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики снова обстреляли населенный пункт Докучаевск из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно сообщению представительства ДНР, "зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 01.58 - населенный пункт Новотроицкое - населенный пункт Докучаевск: выпущено 14 мин калибром 120 миллиметров".
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
Автобусы для эвакуации местных жителей в Донецке - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
02:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МЧС Ростовской области привели в режим повышенной готовности
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Пулеметная лентаОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортаж00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала