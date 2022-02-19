https://ria.ru/20220219/obstrel-1773709227.html
В ДНР заявили о новом обстреле Докучаевска
В ДНР заявили о новом обстреле Докучаевска - РИА Новости, 19.02.2022
В ДНР заявили о новом обстреле Докучаевска
Украинские силовики снова обстреляли населенный пункт Докучаевск из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T02:20
2022-02-19T02:20
2022-02-19T02:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750386538_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1cff69938e5fbe511f9ca02b46384961.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики снова обстреляли населенный пункт Докучаевск из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщению представительства ДНР, "зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 01.58 - населенный пункт Новотроицкое - населенный пункт Докучаевск: выпущено 14 мин калибром 120 миллиметров".Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220219/rezhim-1773709874.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750386538_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_c1bfdfb7d8d4b7eacbb3f504239fc523.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика
02:20 19.02.2022 (обновлено: 02:37 19.02.2022)
В ДНР заявили о новом обстреле Докучаевска
Представительство ДНР в СЦКК заявило о новом обстреле Докучаевска