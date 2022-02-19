https://ria.ru/20220219/obstrel-1773702606.html
В ДНР заявили об обстреле Докучаевска
В ДНР заявили об обстреле Докучаевска - РИА Новости, 19.02.2022
В ДНР заявили об обстреле Докучаевска
Украинские силовики обстреляли Докучаевск, выпущено 40 гранат, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T00:38
2022-02-19T00:38
2022-02-19T00:43
в мире
днр
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли Докучаевск, выпущено 40 гранат, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, днр
00:38 19.02.2022 (обновлено: 00:43 19.02.2022)
В ДНР заявили об обстреле Докучаевска
Представительство ДНР в СЦКК заявило об обстреле Докучаевска, выпущено 40 гранат
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли Докучаевск, выпущено 40 гранат, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.05 - населенный пункт Бугас - населенный пункт Докучаевск: выпущено 40 гранат из АГС", - говорится в сообщении представительства.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.