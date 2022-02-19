https://ria.ru/20220219/obstrel-1773702606.html

В ДНР заявили об обстреле Докучаевска

В ДНР заявили об обстреле Докучаевска - РИА Новости, 19.02.2022

В ДНР заявили об обстреле Докучаевска

Украинские силовики обстреляли Докучаевск, выпущено 40 гранат, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T00:38

2022-02-19T00:38

2022-02-19T00:43

в мире

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151537/96/1515379659_0:65:3072:1793_1920x0_80_0_0_d162624d9c6b6607ac53321cee059438.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли Докучаевск, выпущено 40 гранат, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

https://ria.ru/20220219/ugroza-1773701787.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, днр