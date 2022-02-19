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В ДНР заявили об обстреле Докучаевска
В ДНР заявили об обстреле Докучаевска - РИА Новости, 19.02.2022
В ДНР заявили об обстреле Докучаевска
Украинские силовики обстреляли Докучаевск, выпущено 40 гранат, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T00:38
2022-02-19T00:43
в мире
днр
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли Докучаевск, выпущено 40 гранат, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
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в мире, днр
00:38 19.02.2022 (обновлено: 00:43 19.02.2022)
 
В ДНР заявили об обстреле Докучаевска

Представительство ДНР в СЦКК заявило об обстреле Докучаевска, выпущено 40 гранат

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушения в результате обстрела
Разрушения в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушения в результате обстрела
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли Докучаевск, выпущено 40 гранат, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.05 - населенный пункт Бугас - населенный пункт Докучаевск: выпущено 40 гранат из АГС", - говорится в сообщении представительства.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Военнослужащие НАТО - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
00:15
НАТО повышает уровень готовности тысяч солдат, сообщили СМИ
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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