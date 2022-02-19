09:16 19.02.2022 (обновлено: 09:42 19.02.2022)
Заседание контактной группы ОБСЕ не состоится, сообщил источник
Намеченное ОБСЕ на субботу заседание контактной группы по Донбассу не состоится
Баннеры с символикой ОБСЕ в Вене
ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Анонсированное ОБСЕ субботнее внеочередное заседание участников трехсторонней контактной группы по решению конфликта в Донбассе не состоится из-за отсутствия стремления Киева к конструктивному диалогу, заявил РИА Новости, источник, приближенный к переговорам.
Ранее полпред самопровозглашенной ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего обвинил Киев в деструктивной позиции на переговорах и заявил, что в республике не видят смысла в созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности контактной группы только из-за желания Киева "пропиариться". В пятницу спецпредставитель главы ОБСЕ в контактной группе Микко Киннунен заявил, что внеочередное заседание группы состоится утром в субботу.
"Пока анонсированное ОБСЕ заседание ТКГ (трехсторонней контактной группы по Донбассу – ред.) не состоится. ЛНР и ДНР готовы участвовать в заседании "исключительно при условии представления украинской стороной проектов возможных итоговых решений такого заседания, а также письменного подтверждения украинской стороной готовности взять за основу для переговоров проект дополнения к мерам по устойчивому режиму прекращения огня", - сообщил источник.
Собеседник агентства уточнил, что ни ЛНР, ни ДНР в пустом пиар-мероприятии Украины участвовать не намерены, так как им нужен результат.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
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Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Опубликовано: Екатерина Зайцева