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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/obse-1773726220.html
Заседание контактной группы ОБСЕ не состоится, сообщил источник
Заседание контактной группы ОБСЕ не состоится, сообщил источник - РИА Новости, 19.02.2022
Заседание контактной группы ОБСЕ не состоится, сообщил источник
Анонсированное ОБСЕ субботнее внеочередное заседание участников трехсторонней контактной группы по решению конфликта в Донбассе не состоится из-за отсутствия... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T09:16
2022-02-19T09:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
алексей резников
владислав дейнего
донецкая народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Анонсированное ОБСЕ субботнее внеочередное заседание участников трехсторонней контактной группы по решению конфликта в Донбассе не состоится из-за отсутствия стремления Киева к конструктивному диалогу, заявил РИА Новости, источник, приближенный к переговорам.Ранее полпред самопровозглашенной ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего обвинил Киев в деструктивной позиции на переговорах и заявил, что в республике не видят смысла в созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности контактной группы только из-за желания Киева "пропиариться". В пятницу спецпредставитель главы ОБСЕ в контактной группе Микко Киннунен заявил, что внеочередное заседание группы состоится утром в субботу."Пока анонсированное ОБСЕ заседание ТКГ (трехсторонней контактной группы по Донбассу – ред.) не состоится. ЛНР и ДНР готовы участвовать в заседании "исключительно при условии представления украинской стороной проектов возможных итоговых решений такого заседания, а также письменного подтверждения украинской стороной готовности взять за основу для переговоров проект дополнения к мерам по устойчивому режиму прекращения огня", - сообщил источник.Собеседник агентства уточнил, что ни ЛНР, ни ДНР в пустом пиар-мероприятии Украины участвовать не намерены, так как им нужен результат.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
https://ria.ru/20220219/nablyudateli-1773713691.html
https://ria.ru/20220217/donbass-1773419678.html
донецкая народная республика
украина
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в мире, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, алексей резников, владислав дейнего, донецкая народная республика, украина, киев, вооруженные силы украины
09:16 19.02.2022 (обновлено: 09:42 19.02.2022)
 
Заседание контактной группы ОБСЕ не состоится, сообщил источник

Намеченное ОБСЕ на субботу заседание контактной группы по Донбассу не состоится

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннеры с символикой ОБСЕ в Вене
Баннеры с символикой ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с символикой ОБСЕ в Вене
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ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Анонсированное ОБСЕ субботнее внеочередное заседание участников трехсторонней контактной группы по решению конфликта в Донбассе не состоится из-за отсутствия стремления Киева к конструктивному диалогу, заявил РИА Новости, источник, приближенный к переговорам.
Ранее полпред самопровозглашенной ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего обвинил Киев в деструктивной позиции на переговорах и заявил, что в республике не видят смысла в созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности контактной группы только из-за желания Киева "пропиариться". В пятницу спецпредставитель главы ОБСЕ в контактной группе Микко Киннунен заявил, что внеочередное заседание группы состоится утром в субботу.
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"Пока анонсированное ОБСЕ заседание ТКГ (трехсторонней контактной группы по Донбассу – ред.) не состоится. ЛНР и ДНР готовы участвовать в заседании "исключительно при условии представления украинской стороной проектов возможных итоговых решений такого заседания, а также письменного подтверждения украинской стороной готовности взять за основу для переговоров проект дополнения к мерам по устойчивому режиму прекращения огня", - сообщил источник.
Собеседник агентства уточнил, что ни ЛНР, ни ДНР в пустом пиар-мероприятии Украины участвовать не намерены, так как им нужен результат.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
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Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийАлексей РезниковВладислав ДейнегоДонецкая Народная РеспубликаУкраинаКиевВооруженные силы Украины
 
 
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