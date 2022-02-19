https://ria.ru/20220219/neyroset-1773676791.html
Как российская нейросеть помогает выявлять патологии, вызывающие эпилепсию?
Как российская нейросеть помогает выявлять патологии, вызывающие эпилепсию? - РИА Новости, 19.02.2022
Как российская нейросеть помогает выявлять патологии, вызывающие эпилепсию?
От того, насколько точно найдена патология мозга, вызывающая приступы эпилепсии, зависит не только выздоровление пациента, но и его жизнь. Как научить нейросеть искать патологии, и можем ли мы доверить искусственному интеллекту такую задачу? Будет ли ИИ принимать решение или останется лишь помощником, ускоряющим и облегчающим труд врачей?
2022-02-19T08:00
2022-02-19T08:00
2022-02-19T08:17
мы все умрём. но это не точно
подкаст
общество
технологии
наука
университетская наука
наука в университете
наука и инновации
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773678845_2:0:598:335_1920x0_80_0_0_94bbb24715d9544fd156b56b7e7c1da7.jpg
Как российская нейросеть помогает выявлять патологии, вызывающие эпилепсию?
От того, насколько точно найдена патология мозга, вызывающая приступы эпилепсии, зависит не только выздоровление пациента, но и его жизнь. Как научить нейросеть искать патологии, и можем ли мы доверить искусственному интеллекту такую задачу? Будет ли ИИ принимать решение или останется лишь помощником, ускоряющим и облегчающим труд врачей?
audio/mpeg
Как российская нейросеть помогает выявлять патологии, вызывающие эпилепсию?
От того, насколько точно найдена патология мозга, вызывающая приступы эпилепсии, зависит не только выздоровление пациента, но и его жизнь. Как научить нейросеть искать патологии, и можем ли мы доверить искусственному интеллекту такую задачу? Будет ли ИИ принимать решение или останется лишь помощником, ускоряющим и облегчающим труд врачей?
audio/mpeg
О сложностях разработки нейросетей и перспективах их применения в медицине рассказал ученый-биофизик, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Центра исследований искусственного интеллекта Сколковского института науки и технологий Максим Шараев.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream, MEGOGO, Яндекс.Музыка и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Артем Буфтяк и Игорь КривицкийМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773678845_77:0:524:335_1920x0_80_0_0_11a7cf28cd542cd2b43651f5fafc0836.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, общество, технологии, наука, университетская наука, наука в университете, наука и инновации, медицина, искусственный интеллект, сколковский институт науки и технологий, нейробиология, нейрофизиология, психология, биология, россия, аудио
08:00 19.02.2022 (обновлено: 08:17 19.02.2022)
Как российская нейросеть помогает выявлять патологии, вызывающие эпилепсию?
От того, насколько точно найдена патология мозга, вызывающая приступы эпилепсии, зависит не только выздоровление пациента, но и его жизнь. Как научить нейросеть искать патологии, и можем ли мы доверить искусственному интеллекту такую задачу? Будет ли ИИ принимать решение или останется лишь помощником, ускоряющим и облегчающим труд врачей?