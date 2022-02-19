https://ria.ru/20220219/neyroset-1773676791.html

Как российская нейросеть помогает выявлять патологии, вызывающие эпилепсию?

Как российская нейросеть помогает выявлять патологии, вызывающие эпилепсию? - РИА Новости, 19.02.2022

Как российская нейросеть помогает выявлять патологии, вызывающие эпилепсию?

От того, насколько точно найдена патология мозга, вызывающая приступы эпилепсии, зависит не только выздоровление пациента, но и его жизнь. Как научить нейросеть искать патологии, и можем ли мы доверить искусственному интеллекту такую задачу? Будет ли ИИ принимать решение или останется лишь помощником, ускоряющим и облегчающим труд врачей?

2022-02-19T08:00

2022-02-19T08:00

2022-02-19T08:17

мы все умрём. но это не точно

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Как российская нейросеть помогает выявлять патологии, вызывающие эпилепсию? От того, насколько точно найдена патология мозга, вызывающая приступы эпилепсии, зависит не только выздоровление пациента, но и его жизнь. Как научить нейросеть искать патологии, и можем ли мы доверить искусственному интеллекту такую задачу? Будет ли ИИ принимать решение или останется лишь помощником, ускоряющим и облегчающим труд врачей? audio/mpeg

Как российская нейросеть помогает выявлять патологии, вызывающие эпилепсию? От того, насколько точно найдена патология мозга, вызывающая приступы эпилепсии, зависит не только выздоровление пациента, но и его жизнь. Как научить нейросеть искать патологии, и можем ли мы доверить искусственному интеллекту такую задачу? Будет ли ИИ принимать решение или останется лишь помощником, ускоряющим и облегчающим труд врачей? audio/mpeg

О сложностях разработки нейросетей и перспективах их применения в медицине рассказал ученый-биофизик, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Центра исследований искусственного интеллекта Сколковского института науки и технологий Максим Шараев.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream, MEGOGO, Яндекс.Музыка и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Артем Буфтяк и Игорь КривицкийМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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