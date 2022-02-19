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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20220219/neyroset-1773676791.html
Как российская нейросеть помогает выявлять патологии, вызывающие эпилепсию?
Как российская нейросеть помогает выявлять патологии, вызывающие эпилепсию? - РИА Новости, 19.02.2022
Как российская нейросеть помогает выявлять патологии, вызывающие эпилепсию?
От того, насколько точно найдена патология мозга, вызывающая приступы эпилепсии, зависит не только выздоровление пациента, но и его жизнь. Как научить нейросеть искать патологии, и можем ли мы доверить искусственному интеллекту такую задачу? Будет ли ИИ принимать решение или останется лишь помощником, ускоряющим и облегчающим труд врачей?
2022-02-19T08:00
2022-02-19T08:17
мы все умрём. но это не точно
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Как российская нейросеть помогает выявлять патологии, вызывающие эпилепсию?
От того, насколько точно найдена патология мозга, вызывающая приступы эпилепсии, зависит не только выздоровление пациента, но и его жизнь. Как научить нейросеть искать патологии, и можем ли мы доверить искусственному интеллекту такую задачу? Будет ли ИИ принимать решение или останется лишь помощником, ускоряющим и облегчающим труд врачей?
audio/mpeg
Как российская нейросеть помогает выявлять патологии, вызывающие эпилепсию?
От того, насколько точно найдена патология мозга, вызывающая приступы эпилепсии, зависит не только выздоровление пациента, но и его жизнь. Как научить нейросеть искать патологии, и можем ли мы доверить искусственному интеллекту такую задачу? Будет ли ИИ принимать решение или останется лишь помощником, ускоряющим и облегчающим труд врачей?
audio/mpeg
О сложностях разработки нейросетей и перспективах их применения в медицине рассказал ученый-биофизик, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Центра исследований искусственного интеллекта Сколковского института науки и технологий Максим Шараев.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream, MEGOGO, Яндекс.Музыка и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Артем Буфтяк и Игорь КривицкийМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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подкаст, общество, технологии, наука, университетская наука, наука в университете, наука и инновации, медицина, искусственный интеллект, сколковский институт науки и технологий, нейробиология, нейрофизиология, психология, биология, россия, аудио
08:00 19.02.2022 (обновлено: 08:17 19.02.2022)
 

Как российская нейросеть помогает выявлять патологии, вызывающие эпилепсию?

Мы все умрём. Но это не точно
Как российская нейросеть помогает выявлять патологии, вызывающие эпилепсию?
08:00
Читать ria.ru в
От того, насколько точно найдена патология мозга, вызывающая приступы эпилепсии, зависит не только выздоровление пациента, но и его жизнь. Как научить нейросеть искать патологии, и можем ли мы доверить искусственному интеллекту такую задачу? Будет ли ИИ принимать решение или останется лишь помощником, ускоряющим и облегчающим труд врачей?
О сложностях разработки нейросетей и перспективах их применения в медицине рассказал ученый-биофизик, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Центра исследований искусственного интеллекта Сколковского института науки и технологий Максим Шараев.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream, MEGOGO, Яндекс.Музыка и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Эпизод подготовили Артем Буфтяк и Игорь Кривицкий
Монтаж Анастасии Паниоти
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Мы все умрём. Но это не точноПодкастОбществоТехнологииНаукаУниверситетская наукаНаука в университетеНаука и инновацииМедицинаИскусственный интеллектСколковский институт науки и технологийНейробиологиянейрофизиологияПсихологиябиологияРоссия
 
 
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