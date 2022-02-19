https://ria.ru/20220219/nato-1773838608.html

Экс-сенатор США призвал всерьез изучить призыв России не расширять НАТО

Экс-сенатор США призвал всерьез изучить призыв России не расширять НАТО - РИА Новости, 19.02.2022

Экс-сенатор США призвал всерьез изучить призыв России не расширять НАТО

США не должны уходить от ответа на призыв России отказаться от дальнейшего расширения НАТО, существование блока не оправдано, заявил РИА Новости бывший сенатор... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T22:46

2022-02-19T22:46

2022-02-19T22:46

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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. США не должны уходить от ответа на призыв России отказаться от дальнейшего расширения НАТО, существование блока не оправдано, заявил РИА Новости бывший сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк."НАТО и США отказались утвердительно ответить на просьбу России отказаться от дальнейшего расширения альянса и вывести иностранные войска из стран, прилегающих к России… Это предложение заслуживает серьезного рассмотрения, и отказ от добросовестных переговоров по нему может поставить Россию перед дилеммой в контексте национальной безопасности", - сказал Блэк.По его словам, "только высокомерие НАТО не позволяет серьезно ответить на разумную просьбу России о том, чтобы Украина никогда не была принята в альянс". "Такое соглашение принесло бы столько же пользы для безопасности Запада, сколько и для безопасности России. У НАТО нет веских причин постоянно мозолить России глаза. Нет никаких причин вообще оправдывать дальнейшее существование НАТО", - сказал он.Целью антироссийских санкций, о которых говорят в Вашингтоне, Блэк называл блокирование "Северного потока - 2", введения которого в строй, отметил политик, ждут в Германии. Как считает Блэк, европейские страны прохладно относятся к идее войны на Украине: Германия делает шаги в сторону демилитаризации, сокращая количество танков, что свидетельствует об отсутствии опасений по поводу действий РФ, Франция пытается преодолеть разногласия между Москвой и Киевом, Венгрия дорожит отношениями с РФ, Хорватия объявила, что отзовет войска из НАТО, если случится эскалация. "Европа кажется менее оптимистичной в отношении войны, чем США или Великобритания", - заключил политик.Он выразил мнение, что независимая Украина, не входящая в альянсы, принесет больше стабильности региону и станет буфером безопасности против войны.Как считает Блэк, Россия бы предпочла избежать конфликта, а США и запад наполнили Украину оружием. "В какой-то момент Россия может быть вынуждена предпринять действия против опасного военного наращивания на их границе с Украиной. Мира нельзя достичь, сбрасывая оружие и боеприпасы у входной двери России", - сказал он.Точные даты "вторжения" РФ на Украину, возникающие в западных СМИ, политик объяснил указаниями из Киева. "Видимо, дату указал президент Украины Зеленский, бывший комик", - сказал Блэк."Беспокойно, что Америка, у которой есть 18 отдельных разведывательных служб, вынуждена полагаться на комика в оценках разведки. И это, безусловно, ставит под сомнение его мудрость и зрелость", - сказал Блэк.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны в этом нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам в ответ на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины. При этом Песков, отвечая на вопрос журналистов про заявления НАТО об отсутствии признаков деэскалации на границе с Украиной, отметил, что у НАТО имеются проблемы в системе оценки ситуации.

https://ria.ru/20220122/ssha-1768946291.html

https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, нато, в мире, сша