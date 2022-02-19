https://ria.ru/20220219/nato-1773801964.html
В МИД КНР призвали Европу подумать, принесет ли расширение НАТО мир
В МИД КНР призвали Европу подумать, принесет ли расширение НАТО мир - РИА Новости, 19.02.2022
В МИД КНР призвали Европу подумать, принесет ли расширение НАТО мир
Европейским друзьям следует серьезно задуматься на тем, действительно ли расширение НАТО на восток сможет обеспечить мир и стабильность в Европе, заявил министр РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T17:36
2022-02-19T17:36
2022-02-19T17:36
в мире
ван и (политик)
китай
европа
нато
ситуация в днр и лнр
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ПЕКИН, 19 фев - РИА Новости. Европейским друзьям следует серьезно задуматься на тем, действительно ли расширение НАТО на восток сможет обеспечить мир и стабильность в Европе, заявил министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности."Мы должны работать совместно для защиты глобального мира и спокойствия, безопасность одной страны не должна обеспечиваться ценой другой, а безопасность региона не может быть реализована путем сколачивания военных блоков… Мы все должны выступать против любых попыток развязывания новой "холодной войны" и стремиться к миру", - сказал Ван И, выступая по видеосвязи из Пекина.Он также отметил, что позиция Китая относительно НАТО неизменна и заключается в том, что НАТО является продуктом эпохи "холодной войны", которая давно завершилась, сейчас же надо исходить из нынешних условий."Действительно ли расширение НАТО на восток сможет гарантировать мир в Европе? На самом ли деле это приведет к продолжительному миру и стабильности в Европе? На мой взгляд, это вопрос, над которым наши европейские друзья должны серьезно подумать", - указал Ван И.
https://radiosputnik.ria.ru/20220215/sanktsii-1772870349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ван и (политик), китай, европа, нато, ситуация в днр и лнр
В МИД КНР призвали Европу подумать, принесет ли расширение НАТО мир
Глава МИД КНР Ван И посоветовал Европе серьезно подумать, принесет ли расширение НАТО мир