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В МИД КНР призвали Европу подумать, принесет ли расширение НАТО мир
В МИД КНР призвали Европу подумать, принесет ли расширение НАТО мир - РИА Новости, 19.02.2022
В МИД КНР призвали Европу подумать, принесет ли расширение НАТО мир
Европейским друзьям следует серьезно задуматься на тем, действительно ли расширение НАТО на восток сможет обеспечить мир и стабильность в Европе, заявил министр РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T17:36
2022-02-19T17:36
в мире
ван и (политик)
китай
европа
нато
ситуация в днр и лнр
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ПЕКИН, 19 фев - РИА Новости. Европейским друзьям следует серьезно задуматься на тем, действительно ли расширение НАТО на восток сможет обеспечить мир и стабильность в Европе, заявил министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности."Мы должны работать совместно для защиты глобального мира и спокойствия, безопасность одной страны не должна обеспечиваться ценой другой, а безопасность региона не может быть реализована путем сколачивания военных блоков… Мы все должны выступать против любых попыток развязывания новой "холодной войны" и стремиться к миру", - сказал Ван И, выступая по видеосвязи из Пекина.Он также отметил, что позиция Китая относительно НАТО неизменна и заключается в том, что НАТО является продуктом эпохи "холодной войны", которая давно завершилась, сейчас же надо исходить из нынешних условий."Действительно ли расширение НАТО на восток сможет гарантировать мир в Европе? На самом ли деле это приведет к продолжительному миру и стабильности в Европе? На мой взгляд, это вопрос, над которым наши европейские друзья должны серьезно подумать", - указал Ван И.
https://radiosputnik.ria.ru/20220215/sanktsii-1772870349.html
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в мире, ван и (политик), китай, европа, нато, ситуация в днр и лнр
17:36 19.02.2022
 
В МИД КНР призвали Европу подумать, принесет ли расширение НАТО мир

Глава МИД КНР Ван И посоветовал Европе серьезно подумать, принесет ли расширение НАТО мир

© AP Photo / Behrouz Mehri/PoolМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© AP Photo / Behrouz Mehri/Pool
Министр иностранных дел Китая Ван И
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 19 фев - РИА Новости. Европейским друзьям следует серьезно задуматься на тем, действительно ли расширение НАТО на восток сможет обеспечить мир и стабильность в Европе, заявил министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Мы должны работать совместно для защиты глобального мира и спокойствия, безопасность одной страны не должна обеспечиваться ценой другой, а безопасность региона не может быть реализована путем сколачивания военных блоков… Мы все должны выступать против любых попыток развязывания новой "холодной войны" и стремиться к миру", - сказал Ван И, выступая по видеосвязи из Пекина.
Он также отметил, что позиция Китая относительно НАТО неизменна и заключается в том, что НАТО является продуктом эпохи "холодной войны", которая давно завершилась, сейчас же надо исходить из нынешних условий.
"Действительно ли расширение НАТО на восток сможет гарантировать мир в Европе? На самом ли деле это приведет к продолжительному миру и стабильности в Европе? На мой взгляд, это вопрос, над которым наши европейские друзья должны серьезно подумать", - указал Ван И.
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 11:58В мире
В КНР объяснили, почему антироссийские санкции не решат проблем с Украиной
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреВан И (политик)КитайЕвропаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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