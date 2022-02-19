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НАТО переводит своих сотрудников из офиса в Киеве во Львов, сообщили СМИ
НАТО переводит своих сотрудников из офиса в Киеве во Львов, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.02.2022
НАТО переводит своих сотрудников из офиса в Киеве во Львов, сообщили СМИ
НАТО временно закрывает свой офис в столице Украины Киеве и переводит сотрудников в Брюссель и Львов, сообщило норвежское издание VG со ссылкой на представителя РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T16:44
2022-02-19T16:44
в мире
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брюссель
норвегия
сша
канада
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МУРМАНСК, 19 фев – РИА Новости. НАТО временно закрывает свой офис в столице Украины Киеве и переводит сотрудников в Брюссель и Львов, сообщило норвежское издание VG со ссылкой на представителя НАТО."НАТО и ее государства-члены очень внимательно следят за ситуацией, оценивают ее и принимают все необходимые меры предосторожности. Безопасность наших сотрудников является приоритетом, поэтому они переводятся во Львов и Брюссель. Таким образом, офисы НАТО в Украине все еще функционируют", — говорится в сообщении представителя НАТО, поступившее в распоряжение норвежской газеты.Издание напоминает, что Великобритания, США, Канада и Австралия перенесли свои посольства из Киева во Львов. Норвегия пока еще не сделала этого, но следит за ситуацией.
https://radiosputnik.ria.ru/20220219/nato-1773768342.html
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в мире, нато, киев, львов, брюссель, норвегия, сша, канада
16:44 19.02.2022
 
НАТО переводит своих сотрудников из офиса в Киеве во Львов, сообщили СМИ

Норвежское издание VG: НАТО переводит сотрудников из офиса в Киеве в Брюссель и Львов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 19 фев – РИА Новости. НАТО временно закрывает свой офис в столице Украины Киеве и переводит сотрудников в Брюссель и Львов, сообщило норвежское издание VG со ссылкой на представителя НАТО.
"НАТО и ее государства-члены очень внимательно следят за ситуацией, оценивают ее и принимают все необходимые меры предосторожности. Безопасность наших сотрудников является приоритетом, поэтому они переводятся во Львов и Брюссель. Таким образом, офисы НАТО в Украине все еще функционируют", — говорится в сообщении представителя НАТО, поступившее в распоряжение норвежской газеты.
Издание напоминает, что Великобритания, США, Канада и Австралия перенесли свои посольства из Киева во Львов. Норвегия пока еще не сделала этого, но следит за ситуацией.
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Вчера, 13:58В мире
Канцлер Германии: вопрос членства Украины в НАТО не стоит на повестке
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреНАТОКиевЛьвовБрюссельНорвегияСШАКанада
 
 
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