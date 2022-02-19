https://ria.ru/20220219/nato-1773794582.html
НАТО переводит своих сотрудников из офиса в Киеве во Львов, сообщили СМИ
НАТО переводит своих сотрудников из офиса в Киеве во Львов, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.02.2022
НАТО переводит своих сотрудников из офиса в Киеве во Львов, сообщили СМИ
НАТО временно закрывает свой офис в столице Украины Киеве и переводит сотрудников в Брюссель и Львов, сообщило норвежское издание VG со ссылкой на представителя РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T16:44
2022-02-19T16:44
2022-02-19T16:44
в мире
нато
киев
львов
брюссель
норвегия
сша
канада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767598249_0:144:3076:1874_1920x0_80_0_0_bb1e25829a93138a09802cc7c95dcd0d.jpg
МУРМАНСК, 19 фев – РИА Новости. НАТО временно закрывает свой офис в столице Украины Киеве и переводит сотрудников в Брюссель и Львов, сообщило норвежское издание VG со ссылкой на представителя НАТО."НАТО и ее государства-члены очень внимательно следят за ситуацией, оценивают ее и принимают все необходимые меры предосторожности. Безопасность наших сотрудников является приоритетом, поэтому они переводятся во Львов и Брюссель. Таким образом, офисы НАТО в Украине все еще функционируют", — говорится в сообщении представителя НАТО, поступившее в распоряжение норвежской газеты.Издание напоминает, что Великобритания, США, Канада и Австралия перенесли свои посольства из Киева во Львов. Норвегия пока еще не сделала этого, но следит за ситуацией.
https://radiosputnik.ria.ru/20220219/nato-1773768342.html
киев
львов
брюссель
норвегия
сша
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767598249_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_cbcb6fb305ef28d893c81569673e0b78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, киев, львов, брюссель, норвегия, сша, канада
НАТО переводит своих сотрудников из офиса в Киеве во Львов, сообщили СМИ
Норвежское издание VG: НАТО переводит сотрудников из офиса в Киеве в Брюссель и Львов