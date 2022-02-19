https://ria.ru/20220219/nato-1773794582.html

НАТО переводит своих сотрудников из офиса в Киеве во Львов, сообщили СМИ

НАТО переводит своих сотрудников из офиса в Киеве во Львов, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.02.2022

НАТО переводит своих сотрудников из офиса в Киеве во Львов, сообщили СМИ

НАТО временно закрывает свой офис в столице Украины Киеве и переводит сотрудников в Брюссель и Львов, сообщило норвежское издание VG со ссылкой на представителя РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T16:44

2022-02-19T16:44

2022-02-19T16:44

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МУРМАНСК, 19 фев – РИА Новости. НАТО временно закрывает свой офис в столице Украины Киеве и переводит сотрудников в Брюссель и Львов, сообщило норвежское издание VG со ссылкой на представителя НАТО."НАТО и ее государства-члены очень внимательно следят за ситуацией, оценивают ее и принимают все необходимые меры предосторожности. Безопасность наших сотрудников является приоритетом, поэтому они переводятся во Львов и Брюссель. Таким образом, офисы НАТО в Украине все еще функционируют", — говорится в сообщении представителя НАТО, поступившее в распоряжение норвежской газеты.Издание напоминает, что Великобритания, США, Канада и Австралия перенесли свои посольства из Киева во Львов. Норвегия пока еще не сделала этого, но следит за ситуацией.

https://radiosputnik.ria.ru/20220219/nato-1773768342.html

киев

львов

брюссель

норвегия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нато, киев, львов, брюссель, норвегия, сша, канада