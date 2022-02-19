Россия не боится НАТО, заявила глава комитета бундестага Германии
Глава комитета бундестага Германии Штрак-Циммерман: Россия не боится НАТО и ее оружия
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 фев – РИА Новости. Россия не боится НАТО, не боится западного оружия, заявила на полях Мюнхенской конференции по безопасности глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, отвечая на вопрос о возможных поставках оружия Киеву.
"Мы не поставим тяжелого вооружения… Вы серьезно считаете, что если мы поставим какое-то оружие, это вызовет озабоченность у (российского президента) Владимира Путина или повысит военную устойчивость Украины? Я говорю с военной точки зрения – этого не случится", - сказала глава комитета, добавив, что "Владимир Путин не боится НАТО, не боится нашего оружия".
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Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.
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Опубликовано: Дарья Буймова