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Россия не боится НАТО, заявила глава комитета бундестага Германии
Россия не боится НАТО, заявила глава комитета бундестага Германии - РИА Новости, 19.02.2022
Россия не боится НАТО, заявила глава комитета бундестага Германии
Россия не боится НАТО, не боится западного оружия, заявила на полях Мюнхенской конференции по безопасности глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T14:00
2022-02-19T14:00
игорь конашенков
владимир путин
франция
чехия
россия
нато
в мире
германия
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БЕРЛИН, 19 фев – РИА Новости. Россия не боится НАТО, не боится западного оружия, заявила на полях Мюнхенской конференции по безопасности глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, отвечая на вопрос о возможных поставках оружия Киеву."Мы не поставим тяжелого вооружения… Вы серьезно считаете, что если мы поставим какое-то оружие, это вызовет озабоченность у (российского президента) Владимира Путина или повысит военную устойчивость Украины? Я говорю с военной точки зрения – этого не случится", - сказала глава комитета, добавив, что "Владимир Путин не боится НАТО, не боится нашего оружия".Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.
https://radiosputnik.ria.ru/20220218/ukraina-1773595410.html
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игорь конашенков, владимир путин, франция, чехия, россия, нато, в мире, германия
14:00 19.02.2022
 
Россия не боится НАТО, заявила глава комитета бундестага Германии

Глава комитета бундестага Германии Штрак-Циммерман: Россия не боится НАТО и ее оружия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 фев – РИА Новости. Россия не боится НАТО, не боится западного оружия, заявила на полях Мюнхенской конференции по безопасности глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, отвечая на вопрос о возможных поставках оружия Киеву.
"Мы не поставим тяжелого вооружения… Вы серьезно считаете, что если мы поставим какое-то оружие, это вызовет озабоченность у (российского президента) Владимира Путина или повысит военную устойчивость Украины? Я говорю с военной точки зрения – этого не случится", - сказала глава комитета, добавив, что "Владимир Путин не боится НАТО, не боится нашего оружия".
Украинские военные во время разгрузки военной помощи из США в аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 16:07В мире
СМИ: Нидерланды отправят Украине оружие
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.
Украинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины, в международном аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 17:38В мире
МИД РФ предостерег Запад от поставок оружия Украине
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Игорь КонашенковВладимир ПутинФранцияЧехияРоссияНАТОВ миреГермания
 
 
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