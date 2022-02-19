https://ria.ru/20220219/nato-1773768624.html

Россия не боится НАТО, заявила глава комитета бундестага Германии

Россия не боится НАТО, заявила глава комитета бундестага Германии - РИА Новости, 19.02.2022

Россия не боится НАТО, заявила глава комитета бундестага Германии

Россия не боится НАТО, не боится западного оружия, заявила на полях Мюнхенской конференции по безопасности глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T14:00

2022-02-19T14:00

2022-02-19T14:00

игорь конашенков

владимир путин

франция

чехия

россия

нато

в мире

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg

БЕРЛИН, 19 фев – РИА Новости. Россия не боится НАТО, не боится западного оружия, заявила на полях Мюнхенской конференции по безопасности глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, отвечая на вопрос о возможных поставках оружия Киеву."Мы не поставим тяжелого вооружения… Вы серьезно считаете, что если мы поставим какое-то оружие, это вызовет озабоченность у (российского президента) Владимира Путина или повысит военную устойчивость Украины? Я говорю с военной точки зрения – этого не случится", - сказала глава комитета, добавив, что "Владимир Путин не боится НАТО, не боится нашего оружия".Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.

https://radiosputnik.ria.ru/20220218/ukraina-1773595410.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220216/mid-1773180668.html

франция

чехия

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

игорь конашенков, владимир путин, франция, чехия, россия, нато, в мире, германия