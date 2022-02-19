https://ria.ru/20220219/nato-1773762624.html

Шольц ответил на вопрос о сроках вступления Украины в НАТО

Шольц ответил на вопрос о сроках вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 19.02.2022

Шольц ответил на вопрос о сроках вступления Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО не стоит в повестке и не случится в обозримом будущем, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T13:16

2022-02-19T13:16

2022-02-19T13:26

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БЕРЛИН, 19 фев – РИА Новости. Вступление Украины в НАТО не стоит в повестке и не случится в обозримом будущем, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.Российский МИД опубликовал ответ на реакцию США по российским гарантиям безопасности, в котором, в частности, отмечалось, что Соединенные Штаты не стали реагировать на предложение вывести на национальную территорию развернутого за ее пределами ядерного оружия и отказаться от его дальнейшего развертывания вне пределов национальной территории.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220219/bayden-1773737870.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, ситуация в днр и лнр, энтони блинкен, россия, восточная европа, сша, нато, мюнхенская конференция по безопасности