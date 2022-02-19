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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/nato-1773762624.html
Шольц ответил на вопрос о сроках вступления Украины в НАТО
Шольц ответил на вопрос о сроках вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 19.02.2022
Шольц ответил на вопрос о сроках вступления Украины в НАТО
Вступление Украины в НАТО не стоит в повестке и не случится в обозримом будущем, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T13:16
2022-02-19T13:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
энтони блинкен
россия
восточная европа
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БЕРЛИН, 19 фев – РИА Новости. Вступление Украины в НАТО не стоит в повестке и не случится в обозримом будущем, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.Российский МИД опубликовал ответ на реакцию США по российским гарантиям безопасности, в котором, в частности, отмечалось, что Соединенные Штаты не стали реагировать на предложение вывести на национальную территорию развернутого за ее пределами ядерного оружия и отказаться от его дальнейшего развертывания вне пределов национальной территории.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Мадина Моргоева
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в мире, ситуация в днр и лнр, энтони блинкен, россия, восточная европа, сша, нато, мюнхенская конференция по безопасности
13:16 19.02.2022 (обновлено: 13:26 19.02.2022)
 
Шольц ответил на вопрос о сроках вступления Украины в НАТО

Канцлер Германии Шольц: вступление Украины в НАТО в обозримом будущем не случится

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 19 фев – РИА Новости. Вступление Украины в НАТО не стоит в повестке и не случится в обозримом будущем, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Проблема заключается в том, что членство Украины в НАТО не стоит в повестке, не случится в обозримом будущем", - сказал Шольц, комментируя ситуацию вокруг возможного приема Украины в НАТО.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
Российский МИД опубликовал ответ на реакцию США по российским гарантиям безопасности, в котором, в частности, отмечалось, что Соединенные Штаты не стали реагировать на предложение вывести на национальную территорию развернутого за ее пределами ядерного оружия и отказаться от его дальнейшего развертывания вне пределов национальной территории.
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРЭнтони БлинкенРоссияВосточная ЕвропаСШАНАТОМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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