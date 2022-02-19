13:16 19.02.2022 (обновлено: 13:26 19.02.2022)
Шольц ответил на вопрос о сроках вступления Украины в НАТО
Канцлер Германии Шольц: вступление Украины в НАТО в обозримом будущем не случится
Канцлер ФРГ Олаф Шольц
БЕРЛИН, 19 фев – РИА Новости. Вступление Украины в НАТО не стоит в повестке и не случится в обозримом будущем, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Проблема заключается в том, что членство Украины в НАТО не стоит в повестке, не случится в обозримом будущем", - сказал Шольц, комментируя ситуацию вокруг возможного приема Украины в НАТО.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
Российский МИД опубликовал ответ на реакцию США по российским гарантиям безопасности, в котором, в частности, отмечалось, что Соединенные Штаты не стали реагировать на предложение вывести на национальную территорию развернутого за ее пределами ядерного оружия и отказаться от его дальнейшего развертывания вне пределов национальной территории.
Опубликовано: Мадина Моргоева