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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/naselenie-1773708158.html
Захарова прокомментировала заявление Байдена о ситуации на Украине
Захарова прокомментировала заявление Байдена о ситуации на Украине - РИА Новости, 19.02.2022
Захарова прокомментировала заявление Байдена о ситуации на Украине
В заявлении президента США Джо Байдена о ситуации на Украине не было ни слова о положении населения Донбасса, подчеркнула официальный представитель МИД России... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T02:01
2022-02-19T07:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
сша
украина
владимир зеленский
денис пушилин
ростовская область
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В заявлении президента США Джо Байдена о ситуации на Украине не было ни слова о положении населения Донбасса, подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова.Байден ранее выступил с обращение по теме России и Украины, обвинил самопровозглашенные ЛНР и ДНР в нарушении прекращения огня в Донбассе, хотя республики последнее время постоянно сообщают об обстрелах со стороны украинских военных. Американский президент также повторил ни чем не подкрепленный тезис о якобы попытках России "атаковать" Украину, пригрозив Москве санкциями в случае эскалации. Россия подобные заявления и приписываемые ей планы по эскалации категорически отрицает.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, денис пушилин, ростовская область, ситуация в днр и лнр
02:01 19.02.2022 (обновлено: 07:41 19.02.2022)
 
Захарова прокомментировала заявление Байдена о ситуации на Украине

Пресс-секретарь МИД России Захарова: Байден не сказал о положении населения Донбасса

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В заявлении президента США Джо Байдена о ситуации на Украине не было ни слова о положении населения Донбасса, подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Байден ранее выступил с обращение по теме России и Украины, обвинил самопровозглашенные ЛНР и ДНР в нарушении прекращения огня в Донбассе, хотя республики последнее время постоянно сообщают об обстрелах со стороны украинских военных. Американский президент также повторил ни чем не подкрепленный тезис о якобы попытках России "атаковать" Украину, пригрозив Москве санкциями в случае эскалации. Россия подобные заявления и приписываемые ей планы по эскалации категорически отрицает.

"Надо было добавить: "Россия опасно придвинулась к границам НАТО. Самое чудовищное — ни слова об истинном положении дел гражданского населения в Донбассе. Нет людей, нет проблем", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
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01:54Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Донбассе за сутки зафиксировали 870 нарушений режима прекращения огня
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДенис ПушилинРостовская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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Пулеметная лентаОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортаж00:58
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