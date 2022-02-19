02:01 19.02.2022 (обновлено: 07:41 19.02.2022)
Захарова прокомментировала заявление Байдена о ситуации на Украине
Пресс-секретарь МИД России Захарова: Байден не сказал о положении населения Донбасса
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В заявлении президента США Джо Байдена о ситуации на Украине не было ни слова о положении населения Донбасса, подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Байден ранее выступил с обращение по теме России и Украины, обвинил самопровозглашенные ЛНР и ДНР в нарушении прекращения огня в Донбассе, хотя республики последнее время постоянно сообщают об обстрелах со стороны украинских военных. Американский президент также повторил ни чем не подкрепленный тезис о якобы попытках России "атаковать" Украину, пригрозив Москве санкциями в случае эскалации. Россия подобные заявления и приписываемые ей планы по эскалации категорически отрицает.
"Надо было добавить: "Россия опасно придвинулась к границам НАТО. Самое чудовищное — ни слова об истинном положении дел гражданского населения в Донбассе. Нет людей, нет проблем", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Опубликовано: Максим Горбачев