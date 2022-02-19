https://ria.ru/20220219/naselenie-1773708158.html

Захарова прокомментировала заявление Байдена о ситуации на Украине

Захарова прокомментировала заявление Байдена о ситуации на Украине - РИА Новости, 19.02.2022

Захарова прокомментировала заявление Байдена о ситуации на Украине

В заявлении президента США Джо Байдена о ситуации на Украине не было ни слова о положении населения Донбасса, подчеркнула официальный представитель МИД России... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T02:01

2022-02-19T02:01

2022-02-19T07:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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сша

украина

владимир зеленский

денис пушилин

ростовская область

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В заявлении президента США Джо Байдена о ситуации на Украине не было ни слова о положении населения Донбасса, подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова.Байден ранее выступил с обращение по теме России и Украины, обвинил самопровозглашенные ЛНР и ДНР в нарушении прекращения огня в Донбассе, хотя республики последнее время постоянно сообщают об обстрелах со стороны украинских военных. Американский президент также повторил ни чем не подкрепленный тезис о якобы попытках России "атаковать" Украину, пригрозив Москве санкциями в случае эскалации. Россия подобные заявления и приписываемые ей планы по эскалации категорически отрицает.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, денис пушилин, ростовская область, ситуация в днр и лнр