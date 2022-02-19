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В Донбассе за сутки зафиксировали 870 нарушений режима прекращения огня

В Донбассе за сутки зафиксировали 870 нарушений режима прекращения огня - РИА Новости, 19.02.2022

В Донбассе за сутки зафиксировали 870 нарушений режима прекращения огня

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) за сутки зафиксировала в Донецкой области 222 нарушения режима прекращения огня, в том числе 135... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T01:54

2022-02-19T01:54

2022-02-19T02:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) за сутки зафиксировала в Донецкой области 222 нарушения режима прекращения огня, в том числе 135 взрывов, в Луганской области — 648 нарушений режима прекращения огня, в том числе 519 взрывов.Данные приводятся по состоянию на 19.30 17 февраля 2022 года (по восточноевропейскому времени).В Луганской области миссия зафиксировала 648 нарушений режима прекращения огня, в том числе 519 взрывов. Днем ранее имело место 402 нарушения.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область из-за угрозы вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>

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луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика