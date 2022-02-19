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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/narusheniya-1773708020.html
В Донбассе за сутки зафиксировали 870 нарушений режима прекращения огня
В Донбассе за сутки зафиксировали 870 нарушений режима прекращения огня - РИА Новости, 19.02.2022
В Донбассе за сутки зафиксировали 870 нарушений режима прекращения огня
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) за сутки зафиксировала в Донецкой области 222 нарушения режима прекращения огня, в том числе 135... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T01:54
2022-02-19T02:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) за сутки зафиксировала в Донецкой области 222 нарушения режима прекращения огня, в том числе 135 взрывов, в Луганской области — 648 нарушений режима прекращения огня, в том числе 519 взрывов.Данные приводятся по состоянию на 19.30 17 февраля 2022 года (по восточноевропейскому времени).В Луганской области миссия зафиксировала 648 нарушений режима прекращения огня, в том числе 519 взрывов. Днем ранее имело место 402 нарушения.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область из-за угрозы вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика
01:54 19.02.2022 (обновлено: 02:36 19.02.2022)
 
В Донбассе за сутки зафиксировали 870 нарушений режима прекращения огня

СММ ОБСЕ зафиксировала 870 нарушений режима прекращения огня в Донбассе

© РИА Новости / Перейти в фотобанкГазопровод в районе поселка Малая Вергунка в черте Луганска загорелся в результате мощного взрыва
Газопровод в районе поселка Малая Вергунка в черте Луганска загорелся в результате мощного взрыва - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости
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Газопровод в районе поселка Малая Вергунка в черте Луганска загорелся в результате мощного взрыва
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) за сутки зафиксировала в Донецкой области 222 нарушения режима прекращения огня, в том числе 135 взрывов, в Луганской области — 648 нарушений режима прекращения огня, в том числе 519 взрывов.
Данные приводятся по состоянию на 19.30 17 февраля 2022 года (по восточноевропейскому времени).
Донецкой области СММ зафиксировала 222 нарушения режима прекращения огня, в том числе 135 взрывов. За предыдущий отчетный период зафиксировано 189 нарушений", - отмечается в заявлении.
В Луганской области миссия зафиксировала 648 нарушений режима прекращения огня, в том числе 519 взрывов. Днем ранее имело место 402 нарушения.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область из-за угрозы вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
02:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Ростовская область получила пять миллиардов рублей на выплаты беженцам
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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