01:54 19.02.2022 (обновлено: 02:36 19.02.2022)
В Донбассе за сутки зафиксировали 870 нарушений режима прекращения огня
СММ ОБСЕ зафиксировала 870 нарушений режима прекращения огня в Донбассе
© РИА Новости / Перейти в фотобанкГазопровод в районе поселка Малая Вергунка в черте Луганска загорелся в результате мощного взрыва
Газопровод в районе поселка Малая Вергунка в черте Луганска загорелся в результате мощного взрыва
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) за сутки зафиксировала в Донецкой области 222 нарушения режима прекращения огня, в том числе 135 взрывов, в Луганской области — 648 нарушений режима прекращения огня, в том числе 519 взрывов.
Данные приводятся по состоянию на 19.30 17 февраля 2022 года (по восточноевропейскому времени).
"В Донецкой области СММ зафиксировала 222 нарушения режима прекращения огня, в том числе 135 взрывов. За предыдущий отчетный период зафиксировано 189 нарушений", - отмечается в заявлении.
В Луганской области миссия зафиксировала 648 нарушений режима прекращения огня, в том числе 519 взрывов. Днем ранее имело место 402 нарушения.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область из-за угрозы вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Опубликовано: Максим Горбачев