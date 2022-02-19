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ВСУ обстреляли ЛНР по трем направлениям, заявили в Луганске

ВСУ обстреляли ЛНР по трем направлениям, заявили в Луганске - РИА Новости, 19.02.2022

ВСУ обстреляли ЛНР по трем направлениям, заявили в Луганске

Украинские силовики обстреляли Луганскую народную республику по трем направлениям из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров,... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T06:15

2022-02-19T06:15

2022-02-19T06:32

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли Луганскую народную республику по трем направлениям из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров, сообщило представительство самопровозглашенной ЛНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).Со стороны ВСУ зафиксировали три нарушения режима прекращения огня.В 03.20 в направлении города Первомайска выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров; 12 мин того же калибра в 04.15 выпущено в направлении поселка Металлист. В направлении поселка Славяносербск в 05.05 выпущено также 12 мин того же калибра.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. По словам лидера Донецкой народной республики Дениса Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>

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Максим Горбачев

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