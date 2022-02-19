https://ria.ru/20220219/napravleniya-1773717613.html
ВСУ обстреляли ЛНР по трем направлениям, заявили в Луганске
ВСУ обстреляли ЛНР по трем направлениям, заявили в Луганске - РИА Новости, 19.02.2022
ВСУ обстреляли ЛНР по трем направлениям, заявили в Луганске
Украинские силовики обстреляли Луганскую народную республику по трем направлениям из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров,... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T06:15
2022-02-19T06:15
2022-02-19T06:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773524003_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_0cc8ec253a15fe45a81bb976ce3efcc1.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли Луганскую народную республику по трем направлениям из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров, сообщило представительство самопровозглашенной ЛНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).Со стороны ВСУ зафиксировали три нарушения режима прекращения огня.В 03.20 в направлении города Первомайска выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров; 12 мин того же калибра в 04.15 выпущено в направлении поселка Металлист. В направлении поселка Славяносербск в 05.05 выпущено также 12 мин того же калибра.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. По словам лидера Донецкой народной республики Дениса Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220219/vasilevka-1773717120.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773524003_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_352a82dce6a468dc8cafc94118f5a8c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, россия
06:15 19.02.2022 (обновлено: 06:32 19.02.2022)
ВСУ обстреляли ЛНР по трем направлениям, заявили в Луганске
Представительство ЛНР в СЦКК заявило, что ВСУ обстреляли республику по трем направлениям