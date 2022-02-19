https://ria.ru/20220219/nablyudateli-1773713691.html

СМИ: Франция оставит своих наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины

СМИ: Франция оставит своих наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины - РИА Новости, 19.02.2022

СМИ: Франция оставит своих наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины

Франция оставляет своих наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины для мониторинга ситуации, передают западные СМИ. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T03:49

2022-02-19T03:49

2022-02-19T03:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

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обсе

франция

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Франция оставляет своих наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины для мониторинга ситуации, передают западные СМИ."Представитель администрации президента Франции заявил, что Франция оставляет своих наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины для мониторинга ситуации", - передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя администрации французского президента.В пятницу вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий страны Ирина Верещук заявила, что Украина просит Германию и Францию направить своих представителей в СММ ОБСЕ, чтобы они могли независимо оценить ситуацию в Донбассе.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

https://ria.ru/20220219/narusheniya-1773708020.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, смм обсе, обсе, франция