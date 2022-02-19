https://ria.ru/20220219/nablyudateli-1773713691.html
СМИ: Франция оставит своих наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины
СМИ: Франция оставит своих наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины - РИА Новости, 19.02.2022
СМИ: Франция оставит своих наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины
Франция оставляет своих наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины для мониторинга ситуации, передают западные СМИ. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T03:49
2022-02-19T03:49
2022-02-19T03:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
смм обсе
обсе
франция
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Франция оставляет своих наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины для мониторинга ситуации, передают западные СМИ."Представитель администрации президента Франции заявил, что Франция оставляет своих наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины для мониторинга ситуации", - передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя администрации французского президента.В пятницу вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий страны Ирина Верещук заявила, что Украина просит Германию и Францию направить своих представителей в СММ ОБСЕ, чтобы они могли независимо оценить ситуацию в Донбассе.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
https://ria.ru/20220219/narusheniya-1773708020.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
франция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, смм обсе, обсе, франция
СМИ: Франция оставит своих наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины
Рейтер: Париж оставит своих наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины для мониторинга ситуации