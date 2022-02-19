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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/nablyudateli-1773713691.html
СМИ: Франция оставит своих наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины
СМИ: Франция оставит своих наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины - РИА Новости, 19.02.2022
СМИ: Франция оставит своих наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины
Франция оставляет своих наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины для мониторинга ситуации, передают западные СМИ. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T03:49
2022-02-19T03:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
смм обсе
обсе
франция
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Франция оставляет своих наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины для мониторинга ситуации, передают западные СМИ."Представитель администрации президента Франции заявил, что Франция оставляет своих наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины для мониторинга ситуации", - передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя администрации французского президента.В пятницу вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий страны Ирина Верещук заявила, что Украина просит Германию и Францию направить своих представителей в СММ ОБСЕ, чтобы они могли независимо оценить ситуацию в Донбассе.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
https://ria.ru/20220219/narusheniya-1773708020.html
донецкая народная республика
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франция
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, смм обсе, обсе, франция
03:49 19.02.2022
 
СМИ: Франция оставит своих наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины

Рейтер: Париж оставит своих наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины для мониторинга ситуации

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкАвтомобили ОБСЕ
Автомобили ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Автомобили ОБСЕ
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Франция оставляет своих наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины для мониторинга ситуации, передают западные СМИ.
"Представитель администрации президента Франции заявил, что Франция оставляет своих наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины для мониторинга ситуации", - передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя администрации французского президента.
В пятницу вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий страны Ирина Верещук заявила, что Украина просит Германию и Францию направить своих представителей в СММ ОБСЕ, чтобы они могли независимо оценить ситуацию в Донбассе.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Газопровод в районе поселка Малая Вергунка в черте Луганска загорелся в результате мощного взрыва - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
01:54Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Донбассе за сутки зафиксировали 870 нарушений режима прекращения огня
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСММ ОБСЕОБСЕФранция
 
 
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Пулеметная лентаОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортаж00:58
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